交通部稱花東快「窒礙難行」恐違憲 傅崐萁：民進黨選完集體失憶

民進黨立法院黨團總召柯建銘公開反對「花東快速道路」、「國道6號東延」及「環島高鐵」三項特別條例，交通部針對「花東快速公路建設特別條例草案」送交立法院的書面報告也指出該案「有窒礙難行之處，致無法推動」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，這三項建設不是國民黨專利，包括蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴皆支持這些建設。

傅崐萁表示，柯建銘在野時也曾推動花東地區發展條例500億元，現在的柯建銘卻說花東建設條例違憲，奉勸柯建銘別一直換腦袋、換立場，甚至胡亂引用憲法，造成社會大眾對憲法原意之誤會。一日生活圈交通建設，全國人民引頸企盼多年，民進黨現在連交通民生法案都擋，只會讓全民看破手腳。

傅崐萁說，「預算案」與「法律案」兩者本質並不相同，司法院釋字第520號解釋，預算案經立法院通過及公布手續為法定預算，其形式上與法律相當，因其內容、規範對象及審議方式與一般法律案不同，而憲法第70條之限制：「立法院對行政院所提預算案不得為增加支出之提議。」是針對預算案而言，非指法律案。至於釋字第319號，從頭到尾都在解釋「申請複查考試成績處理辦法之限制規定違憲？」與交通民生法案更無關係。

傅崐萁認為，該案非但沒有違憲之虞，增加預算也不是沒有前例。例如，離島建設條例、前瞻基礎建設特別條例、花東地區發展條例也都曾於總預算外，再編列預算支應或寬列預算補助。

傅崐萁指出，蔡英文總統2016年曾說，「持續改進東部交通，讓台灣其他地方的人能夠經常想到東部，讓回家的路更完善更安全」，2020年總統大選前，民進黨由時任交通部長林佳龍親自執筆，提出交通白皮書「西高鐵東快鐵」來實現全台6小時的一日生活圈。民進黨花蓮立委候選人張美慧、台東立委候選人賴坤成，在2024年立委競選公報都公開承諾爭取興建「花東快速道路」，許多民進黨人都支持花東快速道路，柯建銘都沒看見嗎？

傅崐萁說，立法院長韓國瑜2月17日接受行政院長陳建仁拜會時，曾當面提出國道六號、環島高鐵兩大交通建設，陳建仁後來也說，「政府對於花東建設的規劃等，都在進行過程中，這是朝野共識，一定把花東交通建設做更好，更重要的是他很感佩韓國瑜爭取花東人民的福利，行政院一定依照憲法規定的權責來辦理，該由行政院編預算執行的一定責無旁貸」，陳建仁的承諾就是民進黨的承諾，盼民進黨政府別失信全國人民。