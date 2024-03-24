延誤就醫只能嘆「生錯地方」？花東快遭交通部打槍 黃建賓將繼續爭取

立法院交通委員會明將初審「花東快速公路建設特別條例草案」，交通部書面報告先打槍，認為有違憲之虞。國民黨立委黃建賓指出，台東與花蓮人同樣為國家付出、為社會奉獻，然而連最基本的需求，一條快速、安全的道路皆無法獲得，他明天會至交通委員會去協助該條例能夠順利闖關。

「沒辦法，這也是他的命，沒辦法，他生錯地方，他如果生對地方，今天就不會這樣了」黃建賓說，這個是因為延誤就醫、錯過黃金治療時間家屬說過的話，可怕的是，這不是個案，而是不斷發生在台東、花蓮這條美麗縱谷上，難以消失的「詛咒」。

黃建賓指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘用「毀憲亂政」為這條路上色，令人無法接受，如果不是被漠視8年，他們為何要去拚這部專法？

黃建賓說，民進黨不要連溝通都不願意，就用惡意來阻止想要改變的動力。他未來將力推，花東快速道路至太麻里、南橫高速公路規畫再啟，「路，是要給人安心，絕非傷心」。