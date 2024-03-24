國民黨通訊投票行之有年 批柯建銘才是違憲亂政「冰馬桶」

民進黨團總召柯建銘今天表示，國民黨主席朱立倫一直主張海外、通訊投票，呼籲國民黨不要當違憲的兵馬俑，建議朱立倫可先實施國民黨主席選舉的通訊和海外投票。國民黨組發會主委、立委許宇甄回應，國民黨是一個進步的政黨，黨主席選舉可以用通訊投票、海外投票已經行之有年。

許宇甄指出，國民黨通訊、海外投票早已實施多年，在黨主席選舉前將選票寄到海外給黨員本人，在指定的時間內寄回中央黨部，等全國投票結束再一起公開開票，過程公正、公開、公平，多年來毫無爭議，足證是可行的做法，更具體保障海外黨員的權益，不知柯建銘在抹黑什麼？

許宇甄抨擊，柯建銘這種抹黑真的是死當，完全不及格，柯建銘和民進黨持續用這種潑糞式的抹黑，去扼殺台灣人民的參政權，才是違憲亂政的「冰馬桶」。