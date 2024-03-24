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柯文哲稱哪輪到李四川..游淑慧邀他來議會「諮詢」議員

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左二）今到嘉義市出席活動，對於台智光案再度反擊北市副市長李四川說法。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（左二）今到嘉義市出席活動，對於台智光案再度反擊北市副市長李四川說法。記者李宗祐／攝影

警用監視器弊案引爆前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰。柯昨晚到李四川臉書底下留言，李親回「是非沒有顏色」。柯文哲今天受訪時再度提到，如果任意停掉與台智光合作，找新的電信進來接，會讓北市1萬多支攝影機出現空窗期，「簡單的事我早就做掉，哪裡輪到李四川。」國民黨議員游淑慧今天則邀柯文哲，以前市長身分到議會來「諮詢」議員。

國民黨議員游淑慧今天再度質疑，北市府與台智光的合約內容，其實「費率是可以議價的，沒有一個字規範到費率問題」，並問柯文哲，任內的月租費2200元費率，是誰核定的？請柯文哲亮出任內的議價紀錄？還是很佛心，直接根據6年前郝龍斌任內的費率乘以3？

游淑慧今也邀請前市長柯文哲在開議後，以前市長身分到議會來「諮詢」議員，議員向柯文哲請益，以柯的口才與市政熟悉度，讓台北市民了解到底真相是怎麼樣？如果一個前市長願意受議會邀請，直接跟議員面對面，可以好好說明一下過去八年做了哪些事，之前怎麼都沒講台智光是第六案？

柯文哲 游淑慧 議員

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