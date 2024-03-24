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民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨嘉義黨部暨立委張啓楷服務處成立。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部暨立委張啓楷服務處成立。記者李宗祐／攝影

民眾黨嘉義黨部今天上午以「啟動夢想 凱旋回嘉」揭幕；主席柯文哲及其夫人陳佩琪、同黨立委張啓楷、黃國昌吳春城麥玉珍、林國成等，嘉義市長黃敏惠率市府團隊、民進黨立委蔡易餘也到場祝賀，還有雲嘉地區民代多人與會，現場冠蓋雲集。柯文哲表示，以後會在台灣各地布點，將服務、認真做事文化帶到各處去。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，嘉義是民主聖地，民主聖地不分顏色、就是出色，好的力量一齊往前走，共同讓嘉義、台灣愈來愈好。

柯文哲說，張啓楷是嘉義人，以後會和市長黃敏惠合作，為嘉義帶來更多的福利，例如輕軌、鐵路高架化、總圖園區等都有在著墨，張啓楷在經濟委員會，且嘉南地區以農業為主，爭取公糧採購價格提升，政治的價值就是「政治要落實在人民生活的每一天」，每天大談意識形態，還不如認真地去工作。今天成立後會帶來給嘉義更多的服務，也會對服務列管追蹤。

他說，以後會在台灣各地布點，一步步將服務、認真做事文化帶到各處去。

立委張啓楷說，為感謝小草的支持，今天嘉義黨部、服務處成立也是「小草之家」成立；上周拜訪市長黃敏惠後，會要求爭取中央兌現對鐵路高架全額負擔的承諾，並與同是嘉義的立委蔡易餘、王美惠、王育敏、陳冠廷等人不分黨派一同為嘉義建設打拼。

他說，台積電將來嘉義設廠，總質詢時要求政院不能再跳票，未來水電等問題，與蔡易餘、陳冠廷都會持續關切，不能因此而延誤台積電來嘉設廠期程。

民眾黨嘉義黨部成立，嘉義市長黃敏惠給立委張啓楷一個大擁抱。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立，嘉義市長黃敏惠給立委張啓楷一個大擁抱。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立，嘉義市長黃敏惠（前左三）到場祝賀。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立，嘉義市長黃敏惠（前左三）到場祝賀。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）出席民眾黨嘉義黨部活動，與黨主席柯文哲（右）寒暄。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）出席民眾黨嘉義黨部活動，與黨主席柯文哲（右）寒暄。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立與會來賓合影。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立與會來賓合影。記者李宗祐／攝影
民進黨籍立委蔡易餘（左一）到場祝賀。記者李宗祐／攝影
民進黨籍立委蔡易餘（左一）到場祝賀。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立，主席柯文哲（左）與立委張啓楷（右）迎接祥獅祝福。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立，主席柯文哲（左）與立委張啓楷（右）迎接祥獅祝福。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立，嘉義市長黃敏惠（左）向民眾黨立委張啓楷道賀。記者李宗祐／攝影
民眾黨嘉義黨部成立，嘉義市長黃敏惠（左）向民眾黨立委張啓楷道賀。記者李宗祐／攝影

吳春城 嘉義 柯文哲 蔡易餘 陳佩琪 麥玉珍 黃國昌 黃敏惠

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