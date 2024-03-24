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兒童節許願池 問到小時候願望是否當醫生？柯文哲這樣回答...現場傻眼

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨主席柯文哲受邀出席嘉義縣民雄鄉兒童節活動。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲受邀出席嘉義縣民雄鄉兒童節活動。記者李宗祐／攝影

民眾黨主席柯文哲上午受邀出席嘉義縣民雄鄉慶祝兒童節活動，柯文哲偕同夫人陳佩琪和鄉長林于玲等人與親子同樂將紙飛機拋向許願池實現夢想；對於要給小朋友提高成績建言？柯文哲僅簡單回答4個字：「用功讀書」。主持人再問小時候的願望是不是要當醫生？柯率性回答，「沒有，也忘了當時的願望」。

救國團民雄團委會、民雄親子共學群共同舉辦「民雄親子動動趴」，早上於民雄鄉運動公園盛大登場，吸引超過500名小孩與家長一起在兒童節前夕同樂。

主辦人張文榮表示，活動目的是要讓小朋友動玩一整天，利用運動公園原本設施設計許多體驗關卡，給家長帶小朋友一一去完成，促進親子關係，也讓大人帶著小朋友一起動起來，活動一開放報名，500個名額即額滿，反應熱烈。活動結合宣導、公益義賣、環保和美食市集。

民雄鄉鄉長林于玲表示，主辦單位辛苦策畫，靠這群用心年輕人，辦活動辦市集活絡民雄熱鬧氛圍，公所也會全力支持配合，給小孩子有難忘的兒童節。

民眾黨主席柯文哲（左一）、立委張啓楷（左二）受邀出席嘉義縣民雄鄉兒童節活動。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（左一）、立委張啓楷（左二）受邀出席嘉義縣民雄鄉兒童節活動。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（右三）與來賓一同將紙飛機拋向願望池。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（右三）與來賓一同將紙飛機拋向願望池。記者李宗祐／攝影
現場許多親子爭向與民眾黨主席柯文哲合影。記者李宗祐／攝影
現場許多親子爭向與民眾黨主席柯文哲合影。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（中右二）偕同夫人陳佩琪（中左一）與民雄鄉長林于玲（中右一）一同出席嘉義縣民雄鄉兒童節活動。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（中右二）偕同夫人陳佩琪（中左一）與民雄鄉長林于玲（中右一）一同出席嘉義縣民雄鄉兒童節活動。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（左五）與主辦單位合影。記者李宗祐／攝影
民眾黨主席柯文哲（左五）與主辦單位合影。記者李宗祐／攝影

兒童節 柯文哲 親子

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