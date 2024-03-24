兒童節許願池 問到小時候願望是否當醫生？柯文哲這樣回答...現場傻眼

民眾黨主席柯文哲上午受邀出席嘉義縣民雄鄉慶祝兒童節活動，柯文哲偕同夫人陳佩琪和鄉長林于玲等人與親子同樂將紙飛機拋向許願池實現夢想；對於要給小朋友提高成績建言？柯文哲僅簡單回答4個字：「用功讀書」。主持人再問小時候的願望是不是要當醫生？柯率性回答，「沒有，也忘了當時的願望」。

救國團民雄團委會、民雄親子共學群共同舉辦「民雄親子動動趴」，早上於民雄鄉運動公園盛大登場，吸引超過500名小孩與家長一起在兒童節前夕同樂。

主辦人張文榮表示，活動目的是要讓小朋友動玩一整天，利用運動公園原本設施設計許多體驗關卡，給家長帶小朋友一一去完成，促進親子關係，也讓大人帶著小朋友一起動起來，活動一開放報名，500個名額即額滿，反應熱烈。活動結合宣導、公益義賣、環保和美食市集。