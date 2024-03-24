她酸柯文哲「政壇吸血鬼」 地上權租吳欣盈家族50年有避嫌嗎？

警用監視器弊案，引發台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安大戰，北市副市長李四川點出最大問題在「費率」，不是柯文哲講的「速率」。國民黨北市議員游淑慧今在臉書貼文說，柯文哲從前市長郝龍斌到蔣萬安、從民進黨到國民黨「重施故技」，卸任了還能操作「第六案」（先前柯查「五大案」），並酸柯文哲「踩死別人往上，吸別人養分壯大自己的政壇吸血鬼」。

游淑慧說，首先，柯文哲一直說郝龍斌和台智光簽25年的長約來誤導大家。「這句話我聽到真的很想罵髒話」，因郝龍斌跟台智光簽的是BOT案，「BOT、BOT，不是租用契約。」

游也點出柯文哲任內的簽的BOT案，柯自己把內科精華地段6400多坪，BOT簽給宏匯集團50年，卻要說別人的BOT就是官商勾結，「請問柯文哲任內把士北科兩塊超精華土地，地上權租給吳欣盈家族50年，有避嫌嗎？」

游淑慧說，台智光先出資幫市府布建光纖網路系統，概念有點像，「中華電信到你家拉好網路線，如果你反悔不租，也要付拉線工程費用，要不然租滿幾年，就不用拉線費用」，她並批評柯文哲當了8年市長的人，不要這樣「愚民」，BOT案25年，很長嗎？

游嘆，不管是10年前的五大案，到現在的台智光，她一直是那個和柯文哲辯得聲嘶力竭的人。也因此走上民代這個工作，但也是感覺是哪個最無力的人，因為她知道講得再清楚、再有道理，可能都沒用，因為聲量不如柯文哲、講話沒柯文哲敢。

游淑慧再嘆，看著柯文哲從羞辱郝龍斌、到現在又要故技重施弄蔣萬安，一路踩著別人、墊高自己，卻有這麼多追隨者，「天啊！」