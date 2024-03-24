台智光有股神秘力量 柯文哲採郝龍斌費率乘3倍 綠：柯也內神通外鬼？

台北市警察局監視器傳輸費率弊案，引爆台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安開槓。最早揭露台智光弊案的民進黨議員林世宗今天說，整個爭議最大的月租費率，當初柯文哲為何在109年將3M月租費率訂在2200元？當時因監視器剛開始要換新，到底是誰跟柯文哲建議月租費要2200元？柯文哲不太可能知道行情，是授權局處去建議，質疑柯任內是否也內神通外鬼？

北市警政衛生委員會議員游淑慧說，北市府上會期末才發現，警察局送的2200元月租費率是柯文哲任內核定，令人不解的是，柯文哲竟是用前市長郝龍斌任內的1M月租費760元乘以3，作為3M月租費。郝龍斌已經卸任6、7年，柯文哲還用「古早時候」單價乘以3，傳輸費率不是應該現在要愈來愈便宜才對嗎？「3M月租也應該會比1M的月租便宜才對啊！」

擔任柯市府發言人的民眾黨北市議員黃瀞瑩說，費率不管是2200元、2100元、還是1900元、1700多元，業者台智光都說不清楚怎麼算的，費率背後還包含有後續的維護與營運管理，前後任市長都希望業者提供服務細項，這次的爭議，在於柯文哲、蔣萬安在意的點不一樣，柯在意的是不必須全部監視器提升3M，但現在蔣是執政黨，國民黨議員在議會也是多數，應該要後續解決台智光合約的爭議，避免再有人上下其手。

「台智光在市府背後有一股力量，這個案子才剛開始」。林世宗說，其實北市府與台智光當初簽的合約，有寫到台智光的資費要比其他廠商低7%，但只要有廠商想來議價，就會受很大壓力，「台智光說只有我能做，導致其他公司都不敢來議價」，也正因台智光壟斷，導致暴利愈來愈高。

「柯文哲發現有問題，但不敢來解決問題」，林世宗說，柯文哲任內只要找中華電話來議價，其實就可以解決，就沒有上下其手的空間，但柯文哲並沒有這麼做，重點應該是北市府所有的警用監視器合約被台智光綁架。

國民黨議員陳重文涉入警用監視器案，柯文哲指最大爭議在蔣萬安將4.6億預算提高到5.5億，質疑為何要從2M變3M？台北市副市長李四川反擊說，柯文哲109年時將月租費訂在2200元，才導致1年傳輸費高達5.5億元，市府議價調降100元後，最後預算降為5.02億元。

「連我都不知道，為何柯文哲當年在109年時，會將月租費率單價訂在2200元？」游淑慧說，依照柯文哲的計算邏輯，代表當年柯完全沒有議價，哪有這樣用郝龍斌時代的1M760元當基準乘以3的計算方式？

至於2M提升到3Ｍ，游淑慧說，理性來看，傳輸提升到3M本該就是趨勢，現在的網路頻寬本來就是要愈來愈大、速度愈來愈快，計算以蔣市府2萬支從2M提升到3M，每個月就是多300元左右，「連家用網路都已經到100Ｍ了，怎麼可能警用監視器傳輸速度要倒退？」「柯文哲怎為省錢要倒退速率？唯一省錢應該是要去降低3M的單價才對。」

最近有名嘴在政論節目指警用傳輸費專案2100元，台智光提供一般的月租是1761元，游淑慧說，因為警察局是拉專線，專線不能跟別人分享頻寬，有排他性，機房也必須要到警察局專有的機房，比較貴算是合理。

知情人士質疑，柯文哲犧牲公共安全，只為成就「省錢神話」，在整件監視器傳輸費案，看不出來柯負了什麼責？只有開個記者會甩鍋給下任市府，直到蔣萬安上任後認為有必要看緊荷包，警察局才爭取議價降低費率。