鏡電視調閱小組無用？柯建銘舉「馬王政爭」為例 稱「有得吵」

立法院交通委員會周三（27日）將審查「鏡電視調閱專案小組運作要點草案」，民進黨立院黨團總召柯建銘上午受訪以「馬王政爭」為例，指當年要調閱時任檢察總長黃世銘和總統馬英九的通聯記錄，國民黨就馬上去聲請釋憲，再說該案已在司法訴訟中，是不能調閱的；柯建銘說「那（周三）有得吵了吧」。

柯建銘重申，大法官釋字第729號解釋很清楚，民進黨團會提出自己的意見。柯也舉例，2013年時馬王政爭，他要調閱黃世銘和馬英九的通聯記錄，馬英九與黃世銘有沒有勾結監聽國會、是不是在毀憲亂政，不斷的在做政治操作，只要調出他們的通聯記錄就能真相大白。

柯建銘說當時國民黨就馬上去聲請釋憲，說該案已經在司法訴訟中，是不能調閱的，就是大法官釋字第729號解釋，民進黨也尊重。

此外，黃國昌2017年擔任立委時在財政委員會一直打「慶富案」，要成立調閱小組查弊，民進黨也是為了遵守大法官釋字729號解釋。但黃國昌那次主張成立違反釋憲意旨的調閱小組，最後不了了之，「顯示立法院有史以來成立調閱小組從來沒有調閱結果，都是政治動作而已」。

媒體詢問，對於國民黨和民眾黨合作成立調閱小組是否徒勞無功？柯建銘說，立院交委會27日要討論調閱規範，那有得吵了吧，因為在訴訟中的案子不可能去成立調閱小組。至於民進黨團是否甲動？柯說，是不是甲動交通委員會自然會處理，甲動不甲動不是很重要，道理說清楚比較重要。