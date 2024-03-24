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蕭美琴歐洲行 應邀訪問歐洲議會

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統當選人蕭美琴日前訪問歐洲，應歐洲議會跨黨團重量級議員邀請訪問歐洲議會，獲第一副議長卡拉斯（Othmar Karas）代表議長梅特索拉（Roberta Metsola）接待。圖／聯合報系資料照片
副總統當選人蕭美琴日前訪問歐洲，應歐洲議會跨黨團重量級議員邀請訪問歐洲議會，獲第一副議長卡拉斯（Othmar Karas）代表議長梅特索拉（Roberta Metsola）接待。圖／聯合報系資料照片

副總統當選人蕭美琴日前應歐洲議會跨黨團重量級議員邀請訪問歐洲議會，獲第一副議長卡拉斯（Othmar Karas）代表議長梅特索拉（Roberta Metsola）接待。外交部表示，此行為中華民國（台灣）副總統當選人首度於就職前應邀訪問歐洲，彰顯台灣與歐盟是理念價值夥伴；此次訪問順利，有助增進歐方對我致力維護台海和平穩定之瞭解，並深化及開拓台歐盟各領域合作。

蕭美琴日前訪問歐洲，曾應邀訪問歐洲議會，外交部表示，蕭美琴訪問期間會晤歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）與友台小組主席凱勒（Michael Gahler）等被中國制裁的歐洲議會議員，並與外交委員會、對中國關係代表團及友台小組成員，分別就台歐盟共同關切議題交換意見。

外交部指出，蕭美琴另出席歐洲議會友台小組主席凱勒主持的歡迎酒會，現場包括副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）、里克（Dominique Riquet）、議員安席蒲（Andrus Ansip、愛沙尼亞前總理）、芙緹嘉（Anna Fotyga、波蘭前外長）、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）等重要友台議員及議會黨團政策顧問出席。蕭美琴感謝友台小組成員長期以來對台灣的堅定支持，並盼歐盟持續以實際行動支持民主台灣。

外交部表示，台歐近年來雙邊互動大幅提升，歐盟領袖峰會去年6月30日首度於結論中納入對台海情勢的關切，顯示支持台海和平穩定、反對片面改變台海現狀及任何武力威脅已是歐盟全體會員國的共識。此外，歐盟是台灣的第5大貿易夥伴，歐洲各國對台灣投資金額已累積達718億美元，為最大外國直接投資來源，而近年來台積電等半導體與高科技廠商也展開對歐洲的投資布局。去年台灣與歐洲國家在農業、醫衛、教育、科技及文化等各項領域簽署共29項合作協議，歐洲地區共74個國會議員、行政官員等各領域訪問團與政府多位部長級官員頻繁互訪。

歐盟 蕭美琴 議員

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