柯文哲刻意拉王世堅背書？ 她稱李四川肯定說對了什麼..

警用監視器弊案，北市副市長李四川昨天臉書轟民眾黨主席柯文哲，點出台智光案問題在於費率、非柯文哲講的速率後，柯文哲昨晚到李四川臉書下留言，兩人空中開戰。曾幫柯文哲操刀Line官方社群的民眾黨2020不分區立委候選人吳靜怡昨天深夜也在臉書說，「李四川肯定說對了什麼，不然柯文哲何需要出動來自挪威的小草？」

吳靜怡說，「假日川伯(李四川)的突襲，整個網軍都動起來了！（藍白網路大亂鬥，開戰中。）」

吳靜怡今天也在臉書提到，當柯文哲特別當面跑去跟蔣萬安講是網速全面改成3M的問題時（M係Mbps之簡稱），就是一個企圖想要規避其他問題而設定一個答案，更何況刻意要拉王世堅、林世宗來背書，相當有趣，若檢調單位查出府內官員有問題，柯文哲要不要擔？

吳說，柯文哲8年，母約不願意改，3M價格談$2200，蔣萬安2年，不見有什麼大動作想修正，是啦！有議價一點點。柯文哲當初是有花了5400多萬元的顧問費，蠻想看看這報告書寫了什麼？一個沒有做網路頻寬壓力測試，卻不斷強調可以壓縮影像的專業報告？

至於昨天PTT的政黑板超級熱鬧，大批藍白網友開戰。挺柯的網友將李四川的臉書貼文放上討論看板，指柯已經跟你說這個但書有問題，你全盤接受還好意思卸責，檢調調查就是最好的證明，並稱蔣市府是圖利廠商的幫凶。

不過也有挺蔣萬安李四川的網友回嗆，「開個記者會都沒他的事了喔ZZ」、「有弊案知情八年 卸任前開記者會就好？」「柯就壞人都別人做 自己就裝聖人？」