蔣市府批柯文哲左閃右躲 白營反嗆不出席臨時會才鴕鳥

台智光爭議延燒，台北市政府發言人李政軒批台北市前市長柯文哲左閃右閃，民眾黨發言人吳怡萱今反批，蔣市府要接受「被廠商狹持」的但書，通用3M讓廠商予取予求，還是要勇敢跟這份但書SAY NO，真正替人民把關，請蔣市府正面回答問題。

吳怡萱指出，112年總預算但書是「有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規劃使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，使得動支。」然而，此但書窒礙難行，所以柯市府時期主張200萬畫素攝影機，用2M頻寬、部分配合3M即可符合需求，而非全面升級為3M，因此才會對議會但書提出覆議，認為是「財團勾結議會、詐取國家錢財。」

吳怡萱反問，廠商用3M逼台北市政府就範，蔣市府將200萬畫素監視器全面搭配3M頻寬，形同對廠商不合理要求照單全收，呼籲蔣市府回到問題根本，檢討頻寬的必要性，而非拿費率價格來模糊焦點，甚至在國民黨黨部、議員的技術性流會下，不出席臨時會來躲避問題，這才是鴕鳥心態。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，柯文哲擔任台北市長任內只有一席議員，無法改變台北市議會的決議與但書，但蔣萬安的台北市議會有過半數的中國國民黨議員；柯文哲擔任台北市長時當時被台北市議會壓著，蔣萬安是備受呵護保護，連虐童致死案都可以不開檢討會議、不開臨時會。