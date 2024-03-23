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台智光爭議燒！柯文哲公布北市長任內最後一份公文 籲蔣萬安別說謊

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台北市前市長柯文哲今傍晚在臉書公布卸任前最後一份公文，文中直指財團勾結議會詐取國家財產；呼籲台北市長蔣萬安不要為了卸責說謊。記者林俊良／攝影
台北市前市長柯文哲今傍晚在臉書公布卸任前最後一份公文，文中直指財團勾結議會詐取國家財產；呼籲台北市長蔣萬安不要為了卸責說謊。記者林俊良／攝影

台北市議員陳重文監視器弊案羈押禁見，台智光爭議持續擴大。台北市前市長柯文哲今傍晚在臉書公布卸任前最後一份公文，文中直指財團勾結議會詐取國家財產；呼籲台北市長蔣萬安不要為了卸責說謊。

柯文哲要蔣萬安面對事實，台智光合約是台北市前市長郝龍斌簽訂的，一簽25年，他任內找法務局、資訊局等局處討論解約辦法，但片面解約會有賠償問題，且解約後，全台北市的監視器網路需要重新佈建，會衍生治安空窗期。

柯文哲說，他任內將全台北市上萬支監視器做了實測，最後決定2M、3M併用即可滿足警方辦案需求，而且至少3/4使用2M就可以了；於是在2022年卸任前編列該項目2023年預算是4.61億。

柯文哲質疑，蔣市府說2024年預算編列5.5億元是因為監視器數量增加及提升為3M，然而2024年增加的攝影機只比2023年增加500支，一年增加的經費不會超過1千萬。如果蔣萬安2023年上任後用他編的4.6億元就能運作，為何隔年需要編到5.5億？

柯文哲批評，蔣萬安一直跳針說是他任內調高費率，根本是混淆視聽。原本北市第一期監視攝影機大部分為30萬畫素，用1M傳輸；郝龍斌與台智光簽訂的契約也訂下費率議定原則，以1M的費率約760元去推估3M的費率為2280元，他任內幾經談判，才將3M費率談為2200元。

柯文哲說，他卸任前最後一份公文就是針對監視器預算特別提醒，請主計處於112年預算令上加註有關市府對於旨揭「覆議案議決結果仍認有窒礙難行之內容 。」並請警察局向下一任市府提報議會但書的窒礙難行事由，並由下一任市府決定採取後續因應作為。

柯文哲指出，最後他批示：「該但書實際上為財團勾結議會，詐取國家財產之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止。」柯文哲強調，在他任內他負責，相關會議內容公開透明；蔣萬安擔任台北市長任內，為什麼要增加9000萬預算，也請面對，不要再胡扯費率，為了卸責說謊。

台北市前市長柯文哲今傍晚在臉書公布卸任前最後一份公文，文中直指財團勾結議會詐取國家財產；呼籲台北市長蔣萬安不要為了卸責說謊。圖/擷取自柯文哲臉書粉絲團
台北市前市長柯文哲今傍晚在臉書公布卸任前最後一份公文，文中直指財團勾結議會詐取國家財產；呼籲台北市長蔣萬安不要為了卸責說謊。圖/擷取自柯文哲臉書粉絲團

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