政治聲量「他」最紅　為何超車贏過蔡英文、柯文哲？

文／陳宣懿

立法院長韓國瑜二月二號正式上任，一個多月的表現，在台灣民意基金會公布的最近民調中，滿意度達52%，受到高度肯定。透過《網路溫度計》最新政治口碑排名發現，與2月口碑排名報導相比，韓國瑜在「政治人物口碑排名」（時間：2024/03/14～2024/03/20）從第三名躍升第一名，超越總統蔡英文以及民眾黨主席柯文哲，共20多萬筆聲量，是第二名蔡英文的2倍、第三名柯文哲的4倍。

韓國瑜因爲立委遲到，沒收立委質詢權，引起民進黨立委抨擊，但他說自己是依照規定處理。對此，有網友表示，「台灣已經很久沒規矩了，立法院早就該修理，韓總讚」、「要求韓國瑜上班準時，立委開會也該準時，韓國瑜做的太漂亮了，超喜歡」。

資深媒體人黃暐瀚也分析原因提出「國瑜3箭」，第一，針對國會改革，立院裝修浮報，總務處長遭撤換；第二，國道6號、環台高鐵提案，強調福國利民；第三，總質詢立委未到，唱名3次，取消質詢。他認為以上這3件事，奠定韓國瑜在國人心中的形象。

柯文哲帶小草參加蔡柯會 網友：象徵把小草們賣給總統

聲量第二名的是蔡英文，共10萬多筆聲量。蔡英文與柯文哲會面談民生、國防議題，以及是否登上太平島宣示主權，引起不少網友關注。聲量第三名的是柯文哲，共5萬多筆聲量。柯文哲帶伴手禮「 小草」參加蔡柯會，象徵將「小草」心聲帶進總統府，也被PTT網友熱議，「象徵把小草們賣給了總統」、「小草們，請你們支持蔡英文」。

黃國昌318遭點名「出來面對」 吳思瑤立院衝突獲高聲量

聲量第四名的是民眾黨立委黃國昌，共4.8萬多筆聲量。318太陽花學運屆滿十週年，多個公民團體當晚於立法院外舉辦晚會，但318學運代表人物之一的黃國昌，同一時間卻在自己的YouTube頻道上開直播，因此被部分網友點名「出來面對」。對此，黃國昌回嗆，「民進黨兩岸協議監督條例什麼時候要過？這不是318活動結束以後的訴求嗎？怎麼這些加入民進黨以後的人反而都忘了。」

聲量第五名的是民進黨立委吳思瑤，共4.2萬多筆聲量。立法院18日邀請衛福部長薛瑞元針對虐童案進行專案報告，藍綠立委為此爆發激烈衝突，吳思瑤佔領質詢台，遭國民黨立委陳玉珍環抱後直接抬走，事後，吳思瑤表示，回到辦公室就一直很想嘔吐，這種暴力行為真的很不可取。

image source：政治人物口碑排名（分析時間：2024/03/14～2024/03/20）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月14日至2024年03月20日。