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網路溫度計政治聲量出爐 韓國瑜居冠領先蔡總統兩倍

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）。圖/聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（右）。圖/聯合報系資料照片

立法院開議至今快2個月，網路溫度計公布近一周政治人物口碑排名，立法院院長韓國瑜居冠，他的網路聲量是居次的蔡英文總統的兩倍，網路聲量排行第三的是民眾黨主席柯文哲，第四名為民眾黨立委黃國昌，第五名民進黨立委吳思瑤。

網路溫度計公布3月14日到3月20日的政治人物口碑排名，韓國瑜網路聲量20萬多，蔡總統10萬多，柯文哲5萬多，黃國昌4萬8千多，吳思瑤4萬2千多。

網路溫度計指出，韓國瑜因為立委遲到沒收質詢權，引起民進黨立委抨擊，全民熱議。蔡英文總統、柯文哲日前在總統府面談民生、國防等議題，加上是否登太平島宣示主權話題，分居網路聲量第2、3名。

網路溫度計指出，3月18日是太陽花學運十周年，黃國昌是太陽花學運代表人物之一，卻在同時間在自己youtube頻道開直播，遭部分網友點名「出來面對」，黃國昌則回嗆，民進黨兩岸協議監督條例什麼時候要過？這不是318活動結束以後的訴求嗎？怎麼這些加入民進黨以後的人反而都忘了。引發討論。

網路溫度計指出，立法院3月18日邀請衛福部長薛瑞元針對虐童案進行專案報告，國民黨和民進黨立委為此爆發激烈衝突，吳思瑤佔領質詢台被國民黨立委陳玉珍從後方環抱帶走，畫面不斷在媒體上播放，事後吳思瑤譴責這種暴力行為不可取。

太陽花學運 網路溫度計 蔡英文 韓國瑜

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