跟陳重文交情不錯 柯：我當台北市長他不會遇到這種事

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安針對預算增加，隔空交鋒。柯文哲上午受訪指出，當台北市長最後公文是寫財團勾結議會、榨取國家錢財「我都寫這麼明白，你們還敢動這個」真的是不要命活該。

柯文哲上午出席清大月涵堂修建動土典禮受訪指出，政治是這樣，合理、講得過去，大家也願意給議員面子，願意幫忙，今天這案會爆出來，一定是太過分了，搞到有人去密告，不然檢調那來的影片，一定是有人蒐集資料去密告。

他說，不敢保證每一個機關沒有貪汙腐敗，一流的外科醫生死亡率不是零，只是比較低，今天這案子，拿出來檢討就好，不要東拉西扯，有本事就開臨時會，讓每一位議員來問就好。

媒體追問，還那些議員？柯文哲說，看不慣的議員很多，這案有兩議員最清楚，一是王世堅、一是林世宗，王世堅很少贊成他的意見，只有這一事贊成他的，他當台北市長，最後一分公文寫「財團勾結議會，榨取國家錢財」幕僚曾說一定要寫這麼明白？他當時說一定要留下來，不然明年不知道搞甚麼鬼。

媒體也追問，還哪些議員施壓？柯文哲說，「講人家壞話的我就不講了」當然已經被逮的就是陳重文，其實跟陳算交情不錯「今天如果我當台北市長，他不會遇到這種事」、「我一定會把它擋住」根本不會預算5.5億送到議會，4.6億為什麼搞成5.5億？市政府為什麼送這種預算出來。