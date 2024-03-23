快訊

林襄體重只剩「3字頭」 網見實際數字驚：倒過來都比我瘦！

影／北市公立國中「國際教育旅行」6天5夜逾6萬元 律師驚：家長口袋要夠深

陳文茜消風16公斤！休克3次靠神醫「鬼門關」撿回一命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟陳重文交情不錯 柯：我當台北市長他不會遇到這種事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲上午出席清大月涵堂修建動土典禮受訪。記者楊正海／攝影
民眾黨主席柯文哲上午出席清大月涵堂修建動土典禮受訪。記者楊正海／攝影

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安針對預算增加，隔空交鋒。柯文哲上午受訪指出，當台北市長最後公文是寫財團勾結議會、榨取國家錢財「我都寫這麼明白，你們還敢動這個」真的是不要命活該。

柯文哲上午出席清大月涵堂修建動土典禮受訪指出，政治是這樣，合理、講得過去，大家也願意給議員面子，願意幫忙，今天這案會爆出來，一定是太過分了，搞到有人去密告，不然檢調那來的影片，一定是有人蒐集資料去密告。

他說，不敢保證每一個機關沒有貪汙腐敗，一流的外科醫生死亡率不是零，只是比較低，今天這案子，拿出來檢討就好，不要東拉西扯，有本事就開臨時會，讓每一位議員來問就好。

媒體追問，還那些議員？柯文哲說，看不慣的議員很多，這案有兩議員最清楚，一是王世堅、一是林世宗，王世堅很少贊成他的意見，只有這一事贊成他的，他當台北市長，最後一分公文寫「財團勾結議會，榨取國家錢財」幕僚曾說一定要寫這麼明白？他當時說一定要留下來，不然明年不知道搞甚麼鬼。

媒體也追問，還哪些議員施壓？柯文哲說，「講人家壞話的我就不講了」當然已經被逮的就是陳重文，其實跟陳算交情不錯「今天如果我當台北市長，他不會遇到這種事」、「我一定會把它擋住」根本不會預算5.5億送到議會，4.6億為什麼搞成5.5億？市政府為什麼送這種預算出來。

柯文哲 王世堅 監視器 蔣萬安 貪汙 陳重文

延伸閱讀

尷尬！蔣萬安、柯文哲出席活動座位排一起 柯會後反嗆這句

影／為監視器案槓上 蔣萬安、柯文哲動土典禮上交鋒

李四川指揮政風給檢調資料查陳重文？蔣萬安回：不可能

陳重文涉貪遭羈押禁見 昨晚搭乘囚車前往看守所

相關新聞

跟陳重文交情不錯 柯：我當台北市長他不會遇到這種事

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣...

拋議員選舉提名「N+1」基層炸鍋？柯文哲改口這麼說

民眾黨主席柯文哲日前拋出2026議員提名「N+1」計畫，但黨內認為恐導致現任議員落選。柯文哲上午出席清大月涵堂修建動土典...

尷尬！蔣萬安、柯文哲出席活動座位排一起 柯會後反嗆這句

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣...

林濁水：應宣示主權的是台海中線、金廈海域 非太平島

立法院外交國防委員預計5月16日登太平島考察，由立法院副院長江啟臣帶隊。前立委林濁水今早在臉書表示，出現主權或國安緊張時...

網路溫度計政治聲量出爐 韓國瑜居冠領先蔡總統兩倍

立法院開議至今快2個月，網路溫度計公布近一周政治人物口碑排名，立法院院長韓國瑜居冠，他的網路聲量是居次的蔡英文總統的兩倍...

監委：陳宗彥性招待暗語「喝咖啡」對小姐還有特別要求

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐。報告指出，酒店業者在對話時以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。