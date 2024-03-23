2鄉鎮長補選 朱立倫、柯文哲親自揮軍雲林

雲林縣麥寮、虎尾鄉鎮長補選四月十三日登場，兩場補選被視為二○二六雲林縣長選舉前哨戰，其中麥寮鄉更上演藍綠白大戰，國民黨主席朱立倫親自督軍，黨籍立委和縣府分進合擊，重兵壓陣力守雲林兩大票倉；民眾黨主席柯文哲四月初將赴雲林「Long Stay」，複製總統大選進攻模式，要催出小草力量。藍白黨主席親自揮軍，戰況空間激烈。

雲林縣虎尾鎮前鎮長丁學忠轉任立委、麥寮鄉前鄉長蔡長昆則因當選無效二審定讞被免職，兩鄉鎮長將補選，分別都有四人登記，參選爆炸，也因這兩鄉鎮是雲林排列第二、三大鄉鎮，這次補選倍受矚目。

今年立委選舉，丁學忠此次擊敗老將蘇治芬，讓國民黨守住虎尾大票倉，更攻破第二大票倉麥寮鄉，掌兵符的張麗善功不可沒。這兩席補選，被視為二○二六雲林縣長選戰風向球。

國民黨徵召由綠轉藍的前議員許志豪角逐麥寮鄉長；徵召新科立委丁學忠支持人選、虎尾鎮代會主席林嘉弘角逐虎尾鎮長。朱立倫日前赴雲林助選，主打「鄉鎮政策無縫接軌」，除了丁學忠，國民黨不分區立委韓國瑜、許宇甄、張嘉郡近日也賣力輔選，黨主席、立委壓陣，要凸顯「國民黨比民進黨更關心、更重視雲林鄉親」，而這四席立委，更可說是雲林張家班力量的展現。

虎尾鎮長補選，林嘉弘主要競爭對手為無黨籍議員黃美瑤，國民黨黨務人士分析，雙方各有實力，但林嘉弘有張家支持，且主打可延續丁學忠政策，以人望與實力而言，較具優勢。麥寮鄉長補選四腳督，縣議員許留賓、前鄉長許忠富同屬親綠陣營，民眾黨則徵召黨員林宜豊參選，與許志豪藍白票源重疊性高，成為國民黨一大隱憂。張嘉郡表示，可預期民眾黨的票數拉愈高，影響國民黨愈多，因此，補選的投票率能否衝高，將是關鍵。

藍營重兵集結，民眾黨也積極應戰，柯文哲四月五日到十二日下鄉到雲林「Long Stay」，八位不分區立委、雙北市議員會輪流到麥寮駐點，全力助攻林宜豊，以拓展民眾黨的勢力。藍綠白麥寮再戰，宛如二○二四大選延長賽。