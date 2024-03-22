賴清德南下訪視國軍：過去8年讓世界看見守護國家決心

520政府交接前夕，總統當選人賴清德今天啟動國防事務訪視，首站參訪南部國軍部隊。賴清德表示，過去8年，在蔡總統的帶領及全軍官兵共同努力下，相關努力已經收到顯著成效，更讓世界看見台灣人守護自己國家的決心；未來政府會繼續支持國軍，共同努力守護自由民主的家園。

賴清德下午在國防部長邱國正、國安會副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺陪同下，前往南部地區訪視國軍部隊，了解國軍相關單位當前建軍整備工作。

總統府表示，賴清德高度肯定國軍官兵戮力投入包括部隊訓練及戰備整備等相關工作，為精進戰力、守護家園全心付出。賴清德並頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姐妹的辛勞。今天的訪視行程，也是賴清德於政府交接期間，國防事務訪視的首站。

賴清德表示，國防是國家安全的基石，近年我國有系統地提升國防預算、改革徵兵及後備制度，並引進新型戰力等多層次推進，目的是整體提升台灣的國防實力，嚇阻任何對國家安全的威脅，並確保台灣及區域的安全與穩定。