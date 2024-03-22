【重磅快評】林右昌密會蔣侯 原來文章藏在細節裡

內政部長林右昌最近很忙，在基隆東岸廣場、台中抵費地標售等風波後，他馬不停蹄走訪雙北。特別的是，說是不公開行程，但他卻在媒體頻頻放話，以致雙北幕僚質疑他作秀，外界更認為他為日後的選戰鋪路。不過，侯友宜、蔣萬安也非省油燈，得宜的應對並沒讓林右昌得了便宜。

林右昌近日先後拜訪台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，高度關切社子島的開發，提出輕軌、綠色蘆社大橋等解方；他並倡議將興建蘆社大橋的計畫具體落實於蘆洲南北側開發計畫，有效處理交通問題，避免重蹈內科的覆轍。

林右昌擔任內政部長一年來，確實頻密造訪新北市，除了到基層慰勞員警，也到宮廟參拜，一直被認為意在挑戰新北；內閣進入看守，林右昌刻意包裝社子、蘆洲的建設，並以「溝通橋梁」之姿，高調與蔣萬安、侯友宜同框，很難不被解讀他的選項已不只新北，首都市長選戰也在規畫之中。

只是，林右昌在內政部長任期內並不十分熱衷社子島及蘆洲地區的建設開發進度，此際高度關注，反而引來話題。

台北市長蔣萬安去年7月即藉國家生技園區聯外道路工程隧道貫通典禮的機會，公開邀林右昌見面商議社子島開發。主要是開發案延宕多年，關鍵卡在中央與地方對區段徵收的看法不同。林回應非常樂意攤開地圖與蔣討論並提供建議，找到解決方案。

但林右昌的話說完之後即無下文，社子島依然卡關。蔣萬安只好又在去年9月視察社子島時，再度強調開發案進入最後一哩路，區段徵收已擬定3原則，再度喊話林右昌，希望能面對面溝通，才會更有效率。只是蔣萬安的二度喊話，依然沒有獲得具體回應。

事隔半年，林右昌突然主動拜訪蔣萬安，說是不公開的行程，蔣市府並沒有敲鑼打鼓，反倒是林右昌頻向媒體放話，後來蔣萬安被媒體堵訪只好被動證實。不過，蔣萬安套用立委王世堅的話「不管中餐、西餐，先給我一碗白飯」，技巧表達對社子島開發的務實態度。林右昌來得嫌晚的關注，最好能有實質效益，否則終究要被看破手腳。

新北市蘆洲地區的建設亦復如是，林右昌對五股、蘆洲開發限制的問題甚少著墨，這次藉社子島開發議題，順道拜會新北市長侯友宜商討未來整體發展、交通建設配套等，不公開的行程卻提前預告。看似低調，卻吊足外界的胃口。

侯友宜雖然配合演出，但細節裡大有文章。林右昌在拜會後指出，他建議新北市府要融入生活圈及區域發展的高度來思考蘆洲和社子島聯外交通與大眾運輸系統整合，儘早與北市府討論確定蘆社大橋功能與定位。

林右昌所言不失專業，但侯友宜拋出三重銀新未來城、十四張、板橋浮洲、灰磘等都市計畫、105號道路等需內政部協助事項，讓林右昌帶著家庭作業回去。侯友宜借力使力，轉手提升林右昌拜會的附加價值，果然展現一貫「侯侯作代誌」的風格。

不過，有趣的是，侯友宜還說歡迎林右昌常來新北市，「最好三個月來一次，可以直接多溝通，可以解決很多問題」。對此，林只能回應「非常樂意」。但現實的問題是，林右昌卸任在即，三個月後能不能再以內政部長身分來新北，還是個問號。如果林右昌真的有意轉戰新北，對於侯友宜出的家庭作業，又怎能交白卷？