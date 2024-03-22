「剴剴案」北市臨時會流會…綠批不中立 議長反嗆：士可殺不可辱

台北市議會下午召開臨時會，討論民進黨團、民眾黨團要求台北市長蔣萬案進行「剴剴案」、警用監視器案的專案報告，但國民黨團「不支持」並達成共識不出席。因簽到人數僅25人，未達法案過半的29人，從下午2時，經過2次延長等待至2時15分，人數仍不足額，主席戴錫欽宣布臨時會無法成會，改為談話會，開放半小時發言，每人3分鐘。

就在主席宣布流會後，國民黨議員陳炳甫、闕枚莎和鍾沛君3人到場，參加下午的談話會。 引發民進黨議員不滿，怒嗆「欺負台灣民意」、虛偽，集體退席，抵制談話會；民眾黨團總召陳宥丞也批國民黨「執政傲慢、惡心、冷血」。

會議開始時，因臨時會開不成，國民黨籍議長戴錫欽成民進黨議員「出氣筒」，並指議長偏袒、不中立；議員李建昌也批評國民黨市黨部主委來現場壓陣，國民黨議員不敢出席開會，國民黨以黨領政，像共產黨。

戴錫欽則說，這是不是事實？大家心中各有一把尺，各黨團有各黨團立場，大家應尊重，沒有議員不關心剴剴案，請 斟酌發言。

對於綠議員指議長偏袒、主持議事不中立，戴錫欽也動怒，反嗆誰不中立？「告訴我啊？士可殺不可辱，誰偏坦？」

台北市議會召開臨時會，下午2時開始，討論是否讓蔣萬安赴議會做專案報告，國民黨具有人數優勢共28席，但不出席。民進黨議員有20席、民眾黨4席、無黨籍2席、另還有社民黨議員苗博雅以及新黨侯漢廷，扣除國民黨的其他黨席次加起來也僅28席，但簽到人數僅25人，臨時會無法開會，改為談話會。

針對「剴剴案」、警用監視器案，民進黨、民眾黨台北市議會黨團提出休會期間召開臨時會，今天下午開會，並安排台北市長蔣萬安做專案報告。國民黨北市議會黨團表示「不支持」並認為應循正常程序，在開議後即可盡快進行市長專案報告，另發文要求市府今天提書面報告送議會。台北市長蔣萬安上午表示，社會局今天會將書面報告送到議會。