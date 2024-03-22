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藍委稱NCC對中天16次敗訴很丟臉 點名陳耀祥應請辭

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
中天新聞被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰，中天提起行政訴訟，台北高等行政法院昨天駁回NCC上訴，全案確定。行政院長陳建仁和主委陳耀祥上午在立法院答詢表示，不要去計算不同審級，有幾次勝訴敗訴，這樣容易誤導民眾認知，相信負責任的媒體，一定會做公正的報導，不要誤導民眾，司法會做最公正、最好的審判。記者曾吉松／攝影
中天新聞被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰，中天提起行政訴訟，台北高等行政法院昨天駁回NCC上訴，全案確定。行政院長陳建仁和主委陳耀祥上午在立法院答詢表示，不要去計算不同審級，有幾次勝訴敗訴，這樣容易誤導民眾認知，相信負責任的媒體，一定會做公正的報導，不要誤導民眾，司法會做最公正、最好的審判。記者曾吉松／攝影

針對旺中媒體報導中天新聞台對國家通訊傳播委員會（NCC）相關訴訟已16勝，立委陳超明今在立院質詢時表示，新聞自由很重要，NCC官司連續16次官司失敗，代表一連串失敗，這是很丟臉的事情，NCC主委陳耀祥應該主動請辭。行政院長陳建仁表示，NCC訴訟案每個人算法不同，實際上NCC勝訴14件、只有2件敗訴。

中天新聞台因報導「三市長合體！天空出現鳳凰展翅雲朵」，被國家通訊傳播委員會NCC開罰，中天提起行政訴訟，台北高等行政法院昨天駁回NCC上訴，全案確定。

陳建仁今天持續赴立法院進行施政總質詢，陳超明指出，新聞自由跟平衡報導很重要，NCC打16次官司都失敗，代表一連串失敗，這是很丟臉的事情，行政機關請最好的律師，怎麼會一直失敗。

陳超明說，看完整件事情經過，關閉新聞台是件很重要的事情，NCC處理過程太過輕率，讓人覺得民主進步變成民主退步，他從政以來沒有請官員下台過，這件事情處理的方式，陳耀祥耀自動請辭。

陳建仁解釋， NCC訴訟案每個人算法不一樣，實際上NCC是14件勝訴、2件敗訴。陳耀祥也補充說明，這件事情NCC回應很清楚，14件勝訴，訴訟制度就是如此，訴訟成敗以確定為主。

NCC 中天新聞 陳建仁 陳耀祥 陳超明

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