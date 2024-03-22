香港基本法23條立法 綠委聲援港人籲港府退回

香港政府日前三讀通過香港基本法23條立法「國家安全條例」，其中，只要使用、刊印、出售、分發、展示、複製這些具煽動意圖的圖像、文字、刊物，即便無法證明有確切意圖，亦可起訴定罪，最高可以處監禁10年。民進黨立委洪申翰、黃捷、沈伯洋與香港政治漫畫家vawongsir、香港邊城青年秘書長馮詔天等人，今天呼籲港府立即撤回23條立法。

洪申翰指出，香港人20幾年來都在抵抗23條立法。中共和港府其實不需要23條，就已經能達成對異議人士大抓捕的目的，之所以快速通過23條立法，不是不顧觀感，而是中共和港府企圖徹底粉碎香港人對民主自由的希望。

黃捷說，基本法23條通過，讓香港的民主屍骨無存灰飛煙滅，整部條例中最有問題的有三點，「具煽動意圖的作為」、「境外干預」以及「禁止從事危害國家安全活動的組織在特區運作」，將來無論是文字、圖像或是集會，只要有任何作為被視為具有藐視或煽動，就可以起訴定罪，如果尋求海外協助，可能會再被冠上外部干預，而且法官如果同意，可授權警方在調查或羈押階段，限制嫌犯不得諮詢某名或某些律師。

「香港23條惡法通過是一個很悲哀的歷史時刻」，沈伯洋說，這次比國安法更嚴重，因為境外勢力和國家機密的範圍，變得更擴張了。更重要的是，還把使用電腦部分也放進去，如果有使用任何來自香港的服務，都有可能被認定，是因為使用電腦而去顛覆中國的國家政權。

vawongsir說，國安法已經讓很多藝術家離開香港，原本今天還有很多港人藝術家想來表達自己對23條的想法，因為擔心香港家人的安全，或怕被打壓，無法加入這場記者會。2003年，香港有50萬人上街，反對23條立法，「今天在香港的香港人，只是敢怒不敢言，所以身處在自由國度的我們，更加要為他們發聲」。

馮詔天認為，23條扼殺港人言論自由、集會權利和結社自由，進一步侵犯人權。目前要在香港公開示威或表達異議，幾乎是不可能的任務。更甚，幾乎全部條文都有域外效力，不僅港人，包括台灣人，任何人在任何地方犯這些罪，都可能受惡法長臂管轄。另外，也要向台灣年輕人跟學生喊話。面對中國這個極權，不能相信它的謊言，也不能相信主張與極權妥協、背棄承諾、背離自由價值的政客。