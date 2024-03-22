影／民進黨團痛批香港第23條國安條例 涉及台灣

民進黨立委洪申翰、沈伯洋、黃捷、與香港政治漫畫家vawongsir、香港本土歷史民間學者徐承恩、香港邊城青年秘書長馮詔天，上午在民進黨立院黨團舉行「嚴正批評香港基本法第23條『國安條例』惡法通過 各界齊挺香港」記者會，呼籲香港政府立即撤回「23條立法」。

洪申翰表示「維護國家安全條例草案」基本法23條立法草案在短短三天就通過。基本第23條一直來標示著香港的民主發展的歷程。每年七月一日都有在香港都有追求民主、追求自由、人權的遊行。是香港的民主運動，鮮明的標誌。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，香港曾經有50萬人上街阻擋23條惡法。但二十年後的今天23條惡法捲土重來，由89名親中的議員全票通過，如同在中國模式，沒有任何異議方式通過。

馮詔天表示，23條把香港的所有的言論自由、集會的自由、結社的自由完全剝奪了，進一步侵犯各種人權。在香港任何公開的場合，或是在網路上面表達意見，成了不可能的任務。

馮詔天進一步指出，23條被條文非常模糊，未來可能擴大解釋權；而且所有的條文都有「域外」的効力，不只是香港，包含台灣，任何人、在任何地方，都可能違反23條鋃鐺入獄。