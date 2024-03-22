2026雲林一戰 …綠營的天不時人不力 還能扳回?

台積電要在嘉義設封裝廠，水利署打算從雲林引水，引發雲林縣府跳腳，也讓2026地方選舉布局受討論。民進黨人士表示，嘉義、雲林搶水議題，在地方上並未發酵，對縣市長布局影響有限；但放眼2年後縣長選戰，綠營確實沒有樂觀本錢，特別是地方派系整合要更團結。

民進黨雲嘉地方人士表示，本次雲林立委選舉結果，民進黨兩席立委，海線立委蘇治芬無法順利連任，山線立委劉建國未來責任會更重，而兩人在政治上未能互相合作，在地方上早已不是新聞；蘇治芬雖落選，但地方系統實力仍在，未來兩人如何有效整合，是雲林縣長選戰能否扳回一城的關鍵。

對於未來縣市長布局，劉建國在成功連任立委後曾表示，目前沒有時間想那麼多，對於未來任重道遠，他只能全力以赴，勇往直前，為雲林爭一口氣。

劉建國指出，自從擔任立委以來，只要海線有任何需求找他，他必努力完成，所以在海線的服務比例也不低，例如沙塵爆整治、國家級高齡醫學健康福祉研究中心、台大二期擴建等重大建設都在海線，所以他服務不會有任何區域限制，未來包括海線的服務案件，他會加倍努力去做。

劉建國說，他每次選舉他都努力不懈，他的布鞋不是開口笑就是後面翹，有的氣墊都破裂，印證他的成績是用雙腳走出來，努力用政績讓選民認同，但他覺得還是不夠，因選戰過程面對抹黑，要有更積極的應變能力，以及很多認知作戰，都需在第一時間立即回應，才能讓選戰打得順利。