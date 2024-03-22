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虎尾鎮長補選成2026風向球 藍立院、縣府合擊固守

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡2月22日與同黨立委丁學忠、許宇甄陪同雲林縣長張麗善拜會立法院長韓國瑜，盼雲林女婿韓院長能協助加速雲林的發展。 圖取自張嘉郡臉書
國民黨立委張嘉郡2月22日與同黨立委丁學忠、許宇甄陪同雲林縣長張麗善拜會立法院長韓國瑜，盼雲林女婿韓院長能協助加速雲林的發展。 圖取自張嘉郡臉書

雲林縣麥寮、虎尾2鄉鎮長補選4月13日登場。國民黨分別徵召由綠轉藍的前議員許志豪，以及新科立委丁學忠支持人選、虎尾鎮代會主席林嘉弘2人角逐，雲林縣長張麗善與國民黨4席雲林立委分進合擊，力拚拿下二席。國民黨組發會主委許宇甄評估，兩席勝算大，但仍不能掉以輕心，黨中央會步步為營，全力輔選。

麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞被免職，虎尾鎮長則因前鎮長丁學忠當選立委出缺。丁學忠此次擊敗老將蘇治芬，讓國民黨守住虎尾大票倉，更攻破第二大票倉麥寮鄉，掌兵符的張麗善功不可沒。這2席補選，不僅是2024大選延長賽，國民黨能否穩住2席鄉鎮長，也被視為2026雲林縣長選戰風向球。

國民黨主席朱立倫日前赴雲林為許志豪、林嘉弘助選，主打「鄉鎮政策無縫接軌」，除了丁學忠，國民黨不分區立委韓國瑜、許宇甄、張嘉郡近日也賣力投入輔選行列，3+1席立委重兵壓在雲林，更是要凸顯「國民黨比民進黨更關心、更重視雲林鄉親」。

國民黨重視雲林也展現在國會當中，在新國會中，國民黨號稱有四席「雲林立委」，除了丁學忠，不分區中還有張嘉郡、許宇甄，以及擔任院長的雲林女婿韓國瑜，而這4席立委，更可說是雲林張家班力量的展現。

丁學忠、張嘉郡、許宇甄三人，二月底就曾陪同張麗善到立院拜訪韓國瑜，盼雲林女婿韓國瑜能協助加速雲林的發展。拜訪後還在立院舉辦一場協調會，會中針對中科虎尾園區擴建、推動台西智慧綠色產業園區與肉品市場整建案等3項訴求進行會商。

至於虎尾鎮長補選，林嘉弘主要競爭對手為無黨籍議員黃美瑤，國民黨黨務人士分析，雙方各有實力，但林嘉弘有張家支持，且主打可延續丁學忠政策，以人望與實力而言，較具優勢。

麥寮鄉長方面則呈現四腳督，縣議員許留賓、前鄉長許忠富同屬親綠陣營，民眾黨則徵召黨員林宜豊參選，與許志豪藍白票源重疊性高，成為國民黨一大隱憂。張嘉郡表示，可預期民眾黨的票數拉愈高，影響國民黨愈多，因此，補選的投票率能否衝高，將是關鍵。

民眾黨昨也宣布，黨主席柯文哲4月5日到12日下鄉到雲林「Long Stay」，8位不分區立委、雙北市議員會輪流到麥寮駐點，全力助攻林宜豊。

許宇甄認為，鄉鎮長選舉與總統選舉不同，還是要靠平常的認真經營、與地方互動，不太可能在短時間內以空戰突圍。林宜豊在四組候選人中相對較弱，因此，柯文哲的票不見得可以移轉，接下來張麗善、雲林立委一定會全力輔選。

近日台積電在嘉義設廠卻要向雲林調水，已經引發地方強烈反彈，張麗善也大動作砲轟民進黨政府不公；國民黨黨務人士提到，雲林已經有不少民眾揚言要上街抗議，但這樣的政治考量是否會影響到補選，仍待觀察；朱立倫也會視狀況安排再到雲林輔選，展現勢在必得的決心。

虎尾鎮代主席林嘉弘登記參選虎尾鎮長補選。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮代主席林嘉弘登記參選虎尾鎮長補選。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉長補選將於4月13日進行，國民黨提名前縣議員許志豪參選。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮鄉長補選將於4月13日進行，國民黨提名前縣議員許志豪參選。記者陳苡葳／攝影

國民黨 林嘉弘 雲林

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