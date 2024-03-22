藍綠錢事兩樣情！民進黨挨批擁小金庫 國民黨遭追繳8億多

文／陳宣懿

國民黨和民進黨的錢事，近兩日不約而同成為話題。民進黨主席賴清德宣布，將逾1.6億的選舉補助款分為三等份使用，包括公益及公共使用、提供創黨黨員與年輕黨工補助，以及按規定回捐給黨。其中近3千萬選舉補助款，開放40歲以下、具有3年政治工作經歷的黨工，申請做為國內外進修碩博士班的獎學金補助，引發網友討論，《網路溫度計DailyView》帶您分析民進黨、國民黨最新的探索概念。

民主基金會遭指綠營小金庫 李問：不實內容、亂打一通

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/14～2024/03/20）統計調查，民進黨近一週探索概念，出現「基本法23條、綠營小金庫」。香港立法會19日三讀通過基本法23條立法，對此，民進黨嚴厲譴責，並表示這是「香港最黑暗的一天」，再一次向世人昭示中共的極權本質。

此外，民主基金會被國民黨立委徐巧芯等人，批評是「綠營小金庫」，對此，民進黨國際事務部主任兼發言人李問表示，徐巧芯不做功課，捏造不實內容、亂打一通，不懂外交也不懂民主，民主基金會是國家機構，不是國民黨的政治籌碼。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

反觀國民黨近一週探索概念，出現「朱立倫、讓國民黨活不下去」。國民黨遭黨產會追徵新台幣8.6億元，國民黨主席朱立倫表示，未來4年，國民黨所有收入包含政黨補助款等全部沒收，讓國民黨活不下去，黨產會不斷追殺到底，「請問民進黨主席賴清德，這是所謂朝野要和諧、要和解嗎？」對此，有網友表示，「解決之道就是想辦法執政」、「如果真的違法該追就追，沒什麼空間」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月14日至2024年03月20日。