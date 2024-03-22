快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

藍綠錢事兩樣情！民進黨挨批擁小金庫 國民黨遭追繳8億多

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
FB／臺灣民主基金會 Taiwan Foundation for Democracy
FB／臺灣民主基金會 Taiwan Foundation for Democracy

文／陳宣懿

國民黨民進黨的錢事，近兩日不約而同成為話題。民進黨主席賴清德宣布，將逾1.6億的選舉補助款分為三等份使用，包括公益及公共使用、提供創黨黨員與年輕黨工補助，以及按規定回捐給黨。其中近3千萬選舉補助款，開放40歲以下、具有3年政治工作經歷的黨工，申請做為國內外進修碩博士班的獎學金補助，引發網友討論，《網路溫度計DailyView》帶您分析民進黨、國民黨最新的探索概念。

民主基金會遭指綠營小金庫　李問：不實內容、亂打一通

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/14～2024/03/20）統計調查，民進黨近一週探索概念，出現「基本法23條、綠營小金庫」。香港立法會19日三讀通過基本法23條立法，對此，民進黨嚴厲譴責，並表示這是「香港最黑暗的一天」，再一次向世人昭示中共的極權本質。

此外，民主基金會被國民黨立委徐巧芯等人，批評是「綠營小金庫」，對此，民進黨國際事務部主任兼發言人李問表示，徐巧芯不做功課，捏造不實內容、亂打一通，不懂外交也不懂民主，民主基金會是國家機構，不是國民黨的政治籌碼。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

黨產會追徵8.6億元　朱立倫：不斷追殺國民黨活不下去

反觀國民黨近一週探索概念，出現「朱立倫、讓國民黨活不下去」。國民黨遭黨產會追徵新台幣8.6億元，國民黨主席朱立倫表示，未來4年，國民黨所有收入包含政黨補助款等全部沒收，讓國民黨活不下去，黨產會不斷追殺到底，「請問民進黨主席賴清德，這是所謂朝野要和諧、要和解嗎？」對此，有網友表示，「解決之道就是想辦法執政」、「如果真的違法該追就追，沒什麼空間」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月14日至2024年03月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『民進黨、國民黨』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

延伸閱讀

蔡英文五月卸任前　登太平島宣示主權？

太陽花學運十週年了！仍在政壇活躍的要角們正在做什麼？

國民黨 民進黨 網路溫度計 賴清德 黨產會

延伸閱讀

「被動收入」從零開始！3方向小額投資 專家解析新手成功關鍵法則

「吉伊卡哇」是什麼？日本超人氣IP台灣竄紅 可愛療癒背後是人生寫照

民進黨青年部嗆「藍白一樣爛」 白營列蔡政府執政8年爭議：離年輕人太遙遠

國民黨前立委王世雄就醫不治享壽63歲 曾赴陸換肝後又罹胰臟癌

相關新聞

獨／柯文哲賴佩霞合作舞台劇 本色出演台北市長談都更

女星賴佩霞去年登記參選副總統，後來隨搭檔的總統參選人郭台銘退選，當時一度傳出民眾黨主席柯文哲可能找她擔任副手，現在柯賴合...

NCC訴訟16敗？陳建仁：計算不同審級 容易誤導民眾

中天新聞台因報導「三市長合體！天空出現鳳凰展翅雲朵」，被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰，中天提起行政訴訟，台北高等行政...

李四川指揮政風給檢調資料查陳重文？蔣萬安回：不可能

國民黨台北市議員陳重文被控涉貪，護航台智光，昨被羈押，陳重文也被爆出曾在去年審市府總預時多次「暫擱」市府預算，傳出副市長...

虐童案社工上銬惹議 監察院立案調查

監察委員王幼玲、紀惠容、林國明今天表示，北市警對社工上銬涉執法過當，已經申請自動調查。

影／網路買得到！賴清德視察無人機國家隊 陸製馬達一顆369美元

為了盡快了解台灣國防產業進度順利接軌，準總統賴清德今天上午專程到嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心參訪，並與業者座談，賴...

陳其邁接班人出現了！斷言「他」選2個月能當選

高雄市與科索沃首都普里斯提納市今天締結姊妹市，市長陳其邁任期剩3年，在締約儀式上讚賞普市市長班帕琳·拉瑪（Përpari...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。