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NCC訴訟16敗？陳建仁：計算不同審級 容易誤導民眾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者蔡晉宇／攝影
行政院長陳建仁。記者蔡晉宇／攝影

中天新聞台因報導「三市長合體！天空出現鳳凰展翅雲朵」，被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰，中天提起行政訴訟，台北高等行政法院昨天駁回NCC上訴，全案確定。行政院長陳建仁今天表示，不要去計算不同審級，有幾次勝訴敗訴，這樣容易誤導民眾認知，相信負責任的媒體，一定會做公正的報導，不要誤導民眾，司法會做最公正、最好的審判。

陳建仁今天赴立院繼續施政總質詢，會前受訪被問及NCC敗訴時表示，NCC裁罰公司內部治理，26件有14件勝訴、2件敗訴，還有幾件在訴訟過程中，尊重司法審判結果，也呼籲大家要耐著性子等待司法公正審判。

行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，監察院提出彈劾未通過，陳建仁表示，監察院是按照憲法、監察法來實施獨立裁判，相信行政機關都會尊重任何的決議。

NCC 中天新聞 司法 陳建仁

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