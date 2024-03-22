聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市英系內戰 民進黨雲林鬧分裂

聯合報／ 記者鍾維軒陳俊智蔡維斌徐白櫻戴永華魯永明／連線報導
民進黨2022年台北市長、2024年立委選戰皆敗北，民進黨英系台北市黨部主委張茂楠（中）被質疑輔選不利，主委改選恐鬧內訌。本報系資料照片
民進黨2022年台北市長、2024年立委選戰皆敗北，民進黨英系台北市黨部主委張茂楠（中）被質疑輔選不利，主委改選恐鬧內訌。本報系資料照片

民進黨地方黨部改選，各地戰火頻傳。北市英系「網內互打」，雲林、台東、嘉市、宜蘭等地都有新仇舊恨，即使行政院副院長鄭文燦在桃園推出人選，地方也未必埋單，黨內廝殺在所難免。

民進黨二○二二先丟掉桃園執政權，二○二四立委又遭團滅，五月主委改選山雨欲來。鄭文燦擬推派前立委湯蕙禎參選主委，但各山頭尚未首肯，黨內已放話，此次改選不會像以往平靜。

民進黨台北市黨部主委張茂楠隸屬英系，傳出黨內不滿二○二二、二○二四敗戰，親英系人士說，張茂楠身邊沒有年輕幕僚，「搞得台北市黨部像是養老院」，英系議員洪健益也自認獲基層支持；張茂楠說，他會繼續拚連任，地方黨部要凝聚共識，不要惡意抹黑。

民進黨雲林縣立委選情呈現「跛腳」，前立委蘇治芬連任失利，只剩立委劉建國獨撐，但大選重創後，劉、蘇陣營傳出各一人有意角逐黨部主委，面臨整合危機；民進黨台東立委內訌也持續延燒，前立委劉櫂豪、賴坤成分裂競爭，拱手將台東立委席次讓給國民黨，下屆台東縣黨部主委選舉，挺劉派和挺賴派多人挑戰，衍生「二次分裂」危機。

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧兩屆任期屆滿，將交棒胞弟黃大祐議員回鍋參選，「黃家班」與英系立委王美惠宿怨已深。黃露慧、黃大祐日前拜會正國會尋求支持。英系尚未推派人選挑戰，王美惠說，選後應放下恩怨，但有人不放，支持者對參選主委與否存在意見。

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙任期將屆滿，五月民進黨縣黨部主委改選攸關「民主聖地」能否重返執政。綠營群雄並起，縣議員簡松樹、前縣長陳金德子弟兵邱嘉進有意角逐，正國會議員謝燦輝勸進前議長陳文昌，但陳無意願，近來謝的態度轉趨積極。

台東 民進黨 議員

延伸閱讀

民進黨青年部嗆「藍白一樣爛」 白營列蔡政府執政8年爭議：離年輕人太遙遠

蘇治芬前秘書不選了！民進黨雲林黨部改選趨單純 前主委有意回鍋參選

遭民進黨質疑未利益迴避 馬文君狠酸：羅致政、趙天麟辦到哪？

綠主委大戰／嘉義市新仇舊恨難解 英系再戰黃家班？

相關新聞

賴清德布局2026 英系恐成箭靶

民進黨檢討今年大選、放眼二○二六，黨主席賴清德指示啟動黨務革新，雙管齊下進行組織、宣傳再造，五月地方黨部主委改選，是賴清...

台南狀況多 民進黨新系台中現黑馬

民進黨地方黨部改選暗潮洶湧，準總統賴清德台南本命區烏雲密布，現任台南市黨部主委潘新傳上周遭人持球棒毆打，地方議論紛紛；下...

新北頭號假想敵 藍鎖定鄭文燦

二○二四總統大選敗選後，國民黨主席朱立倫展開四波黨務改革，為黨的再起打底，不分區立委兼任南部艱困選區縣市黨部主委，被視為...

北市英系內戰 民進黨雲林鬧分裂

民進黨地方黨部改選，各地戰火頻傳。北市英系「網內互打」，雲林、台東、嘉市、宜蘭等地都有新仇舊恨，即使行政院副院長鄭文燦在...

林右昌拜會侯友宜 盼攜手加速推動蘆南蘆北區段徵收

內政部長林右昌今天拜會新北市長侯友宜，雙方除針對社子島開發周邊新北市區域交通建設交換意見外，侯友宜也針對三重銀新未來城、...

韓國瑜：期盼台灣與巴西雙邊友誼持續鞏固深化

立法院長韓國瑜今天接見「巴西聯邦眾議院友台小組訪問團」一行時表示，這是他上任以來，接待第1個來自拉丁美洲的訪團，期盼台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。