北市英系內戰 民進黨雲林鬧分裂

民進黨地方黨部改選，各地戰火頻傳。北市英系「網內互打」，雲林、台東、嘉市、宜蘭等地都有新仇舊恨，即使行政院副院長鄭文燦在桃園推出人選，地方也未必埋單，黨內廝殺在所難免。

民進黨二○二二先丟掉桃園執政權，二○二四立委又遭團滅，五月主委改選山雨欲來。鄭文燦擬推派前立委湯蕙禎參選主委，但各山頭尚未首肯，黨內已放話，此次改選不會像以往平靜。

民進黨台北市黨部主委張茂楠隸屬英系，傳出黨內不滿二○二二、二○二四敗戰，親英系人士說，張茂楠身邊沒有年輕幕僚，「搞得台北市黨部像是養老院」，英系議員洪健益也自認獲基層支持；張茂楠說，他會繼續拚連任，地方黨部要凝聚共識，不要惡意抹黑。

民進黨雲林縣立委選情呈現「跛腳」，前立委蘇治芬連任失利，只剩立委劉建國獨撐，但大選重創後，劉、蘇陣營傳出各一人有意角逐黨部主委，面臨整合危機；民進黨台東立委內訌也持續延燒，前立委劉櫂豪、賴坤成分裂競爭，拱手將台東立委席次讓給國民黨，下屆台東縣黨部主委選舉，挺劉派和挺賴派多人挑戰，衍生「二次分裂」危機。

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧兩屆任期屆滿，將交棒胞弟黃大祐議員回鍋參選，「黃家班」與英系立委王美惠宿怨已深。黃露慧、黃大祐日前拜會正國會尋求支持。英系尚未推派人選挑戰，王美惠說，選後應放下恩怨，但有人不放，支持者對參選主委與否存在意見。

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙任期將屆滿，五月民進黨縣黨部主委改選攸關「民主聖地」能否重返執政。綠營群雄並起，縣議員簡松樹、前縣長陳金德子弟兵邱嘉進有意角逐，正國會議員謝燦輝勸進前議長陳文昌，但陳無意願，近來謝的態度轉趨積極。