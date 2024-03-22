台南狀況多 民進黨新系台中現黑馬

民進黨地方黨部改選暗潮洶湧，準總統賴清德台南本命區烏雲密布，現任台南市黨部主委潘新傳上周遭人持球棒毆打，地方議論紛紛；下屆市長熱門人選的賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃劍指二○二六台南市長寶座，表面平靜、暗自角力，賴的態度將是關鍵。

林俊憲、陳亭妃被視為下屆台南市長熱門人選，市黨部主委選舉被視為黨內初選前哨戰。

綠營人士說，雙方陣營應該都會推出人選，目前仍在觀望對手。地方盛傳，賴系立委郭國文或年輕議員李宗翰可能披掛上陣，但林俊憲認為，地方共同討論推出人選。陳亭妃表示，下屆市長由誰出線，是由黨中央決定，與地方黨部主委無直接關係，她沒推人選，別亂臆測。

台中是藍綠重點選區，綠營磨刀霍霍。英系屬意台中市黨部評召許木桂參選，正國會目前未推人參選，可能循慣例與英系合作，許當選機會高；如有變數，應是新潮流推出「黑馬」。台中縣市合併至今，從未出現過新系主委，新系動態成焦點。

民進黨高雄市黨部主委許智善則以「完成階段性任務」為由表態不參選連任，下屆主委選舉另起新局，擁有多數黨員的湧言會、新潮流暗自備戰，新系議員簡煥宗說，「新潮流已準備好了，不會缺席」，但保留給高雄市長陳其邁協調的空間。

民進黨蘇系在新北占據綠營最大版圖，行政院前院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧可能披上二○二六年選舉戰袍，蘇系力求正國會、英系及新潮流系支持，在新北政黨輪替的明確目標下，蘇系對主委勢在必得，提前為蘇巧慧的新北市長選戰「鋪路」；正國會人士表示，唯有派系合作，才能奪回新北。