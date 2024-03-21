蘇治芬前秘書不選了！民進黨雲林黨部改選趨單純 前主委有意回鍋參選

民進黨雲林縣黨部主委5月改選，在立委選舉綠營丟失海線1席後，黨部肩負2026地方選舉提名及輔選，責任重大，由於目前雲林綠營只剩立委劉建國獨撐，先前傳出蘇治芬前秘書陳友彬有意參選，經進一步查證，陳友彬已決定不選，因此，目前可能只有親劉的前黨部主委廖丁賜將再回參選，使選情趨於單純。

雲林縣虎尾和麥寮鄉鎮長補選，將於4月13日登場，接著民進黨將於5月進行縣黨部主委改選，由於綠營在立委選舉未能保住原有兩席，前立委蘇治芬落敗後，不過問政事，也不曾在公開場合露臉，對於黨部改選之事，先前傳出蘇的前秘書陳友彬有意參選，因親劉的雲林縣黨部前主委廖丁賜也將回鍋參選，引起各方關注。

由於陳友彬平時文靜低調，也鮮少參與公共事務，突然傳出有意參選黨職，連綠營的人也感驚訝，經進一步查證，陳友彬今天指出，上月間他曾考慮過參選，也徵詢身邊一些朋友，但經過多方思考後早已決定不選了，希望外界不要以訛傳訛。

最近又傳出劉建國有意支持海線某公職人員參選黨部主委，但劉建國主任秘書林廉貴表示，到目前為止，據他所知應只有前黨部主委廖丁賜1人回鍋參選，其他人並沒有聽說。廖丁賜今天也證實他有參選意願，他說，只要大家支持，他義不容辭再回鍋挑起重擔。