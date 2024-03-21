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監察院持續追查林宅血案 函請法務部重啟調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院持續追查林宅血案，函請法務部重啟調查。圖／聯合報系資料照片
監察院持續追查林宅血案，函請法務部重啟調查。圖／聯合報系資料照片

監察院內政及族群委員會今天表示，監察院持續追查「林宅血案」，已函請法務部研議組成專案小組重啟調查，過濾新解密開放之政治檔案，重新檢視相關物證，並運用模擬畫像，期待能發掘關鍵線索。

監察院表示，去年2月21日審議通過林宅血案結案報告，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，及提出5項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

監察院指出，調查林宅血案發現，當時刑事局撥雲專案小組偵辦時，因情治系統介入阻撓刑案偵辦，將警總監聽林宅的錄音帶沖掉，拒絕公布兇嫌畫像，又拖延專案小組至兇嫌聯繫地點金琴餐廳扣押點餐單及簽帳單，且多數關鍵檔案迭失，恐已遭銷毀，導致案件迄今懸宕未破。雖多次函請行政院督導各情治機關，清查案發時監聽錄音帶、兇嫌畫像及林宅血案相關檔案，但仍無所獲。

監察院表示，為發掘相關事證，不放棄任何還原歷史真相的機會，已函請法務部研議組成專案小組，重新檢視相關檔案及物證；請刑事局依卷內倖存者及目擊證人描述之兇手形象，以現代科學技術，製作兇嫌當時及現今可能相貌，由專案小組審酌是否公布模擬畫像及特徵，供各界提供緝兇線索。

監察院指出，也函請國安會督促國安局，儘速依今年2月28日修正施行之政治檔案條例，過濾新解密之政治檔案。另血案現場採得可疑指紋中，仍有1枚指紋迄無比對結果，亦督請刑事局以最先進之儀器持續比對中。

國安局 法務部 監察院 血案

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