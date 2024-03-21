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接見中職冠軍味全龍 喵迷賴清德：未來4年等統一獅來

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統、副總統賴清德今天在總統府接見2023中華職棒總冠軍味全龍隊。圖／取自賴清德臉書
蔡英文總統、副總統賴清德今天在總統府接見2023中華職棒總冠軍味全龍隊。圖／取自賴清德臉書

蔡英文總統、副總統賴清德今天在總統府接見2023中華職棒總冠軍味全龍隊，賴清德事後在臉書表示，味全龍相隔20年重返職棒，短短3年就拿下年度總冠軍，讓球迷驚嘆，賴大讚龍隊總教練葉君璋「果然有料」，不過賴清德也說，「身為喵迷，未來4年，我還是會在總統府，等待統一獅的到來」。

賴清德表示，身為資深棒球迷，他至今依然記得，當年中華職棒的第一場球賽，親自買票入場觀賽的感動。這幾年看到味全龍回歸，更是讓球迷重溫當年的美好記憶。

賴清德說，作為當年的四大球隊之一，味全龍雖然因故離開球場，但相隔20年重返職棒，短短3年就拿下年度總冠軍，這也讓球迷驚嘆，總教練葉君璋「果然有料」。

賴清德表示，味全龍有許多家喻戶曉的球星英雄，像是張泰山、林智勝、吉力吉撈‧鞏冠、郭天信等，都是讓味全龍奪冠的致勝因素。他也衷心祝福投手徐若熙、王維中，能保持健康的身體狀態，讓熱愛他們的球迷能有好的球賽欣賞。

中職新球季即將在月底開打，賴清德預祝各個球隊都能持續有好的成績與表現，讓球迷們能有更精彩的棒球饗宴，也讓台灣人民有更多熱情的感動時刻。

最後，賴清德也說，「身為喵迷，未來4年，我還是會在總統府，等待統一獅的到來」。

蔡英文總統、副總統賴清德今天在總統府接見2023中華職棒總冠軍味全龍隊，賴清德也在臉書貼上味全啦啦隊Dragon Beauties小龍女的照片。圖／取自賴清德臉書
蔡英文總統、副總統賴清德今天在總統府接見2023中華職棒總冠軍味全龍隊，賴清德也在臉書貼上味全啦啦隊Dragon Beauties小龍女的照片。圖／取自賴清德臉書

總統府 蔡英文 賴清德

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