民團倡設白色恐怖記憶日 蔡總統：請行政部門仔細研議

新台灣和平基金會、政治受難者關懷協會、政治受難者及家屬、專家學者倡議設立「519白色恐怖記憶日」。蔡英文總統今天接見相關倡議人士時表示，她會請行政部門，依照「紀念日及節日實施辦法」，仔細研議，她也期待政治受難者等前輩，持續提供寶貴意見，一起為更好、更團結的台灣社會努力。

蔡總統上午在國家人權委員會主委陳菊、總統府秘書長林佳龍陪同下，接見台灣和平基金會董事長王美琇、政治受難者蔡寬裕、陳列、呂昱等設立519白色恐怖記憶日倡議者。

蔡總統致詞時表示，大家不辭辛勞為了519白色恐怖記憶日的籌備特地前來總統府，「各位都是台灣重要的民主前輩」，他要特別感謝大家在民主的道路上，引領台灣持續前行。

蔡總統表示，要特別感謝陳列，以個人的經歷出版了「殘骸書」， 這本書在去年獲得台灣文學獎金典獎年度大獎，讓更多人重新認識白色恐怖的歷史

蔡總統說，陳列書中有一段話寫著，「紀念、記憶或緬懷，不只是思念而已，更也是讓人面對自己，並且思索。不是不願意走出過去，而是為了未來一個可以公共參與和實踐的更好社會。」她認為，這段話是對519白色恐怖記憶日，最好的註解。

蔡總統說，回顧過去228事件是歷史的傷痕，而從1949年5月19日頒布、隔天0時開始實施的戒嚴，是影響台灣民主發展最深遠的一段歲月。因此519白色恐怖記憶日的倡議，不只是記憶或緬懷，也是讓下一代銘記威權統治的這段歷史，也提醒大家要將民主前輩的奮鬥精神傳承下去。

蔡總統表示，她會請行政部門依照紀念日及節日實施辦法，仔細研議，也期待各位前輩，持續提供寶貴意見，大家一起為更好、更團結的台灣社會努力。