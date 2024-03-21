未在金馬建立無人機區隊 海巡署坦承因海空域敏感

海巡署在各分署建立無人機區隊，但近期在金門大陸漁民或我釣客搜救任務上，都未見無人機升空。海巡署長周美伍上午在立法院坦承，金門海空域狹窄且敏感，因此並未在金馬澎分署建制無人機區隊，近期搜救曾將兩架多旋翼無人機攜至金門備便，但因天候海象因素未曾升空。

周美伍所指這兩架多旋翼型無人機，應是美援的JUMP20無人機。

立法院外交及國防委員會今邀請國家安全局長蔡明彥率海巡署長、調查局等情治單位首長列席進行業務報告，民進黨立委洪申翰質詢關切，海巡署採購25公斤級無人機，但在近期金門中共漁民失蹤案中從未升空實施救援搜索。

周美伍表示，當日天候海象均不佳，下午以後就起霧，到夜間幾乎都是濃霧，這次確實有將金馬澎分署的兩架多旋翼的無人機帶到現場，但可惜因海象及天候影響，並未升空。

他說，海巡採購第一代25公斤級的無人機區隊，只建立在北、中、南、東分署加艦隊分署，金馬澎分署並沒有建立，當時考量金馬地區是非常狹窄的水域，空域要求比他地區精確，也敏感，所以在本島使用一段時間後，技術精準後，再陸續評估前推到金門與馬祖是否可行。