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影／盧秀燕今天穿兩隻襪子不同顏色 因為是世界唐寶寶日
台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情時，主動說明她今天穿兩隻襪子是不同顏色，因為今天是世界唐寶寶日，希望大家多關心弱勢族群。
盧秀燕表示，今天有一些媒體記者、好朋友注意到她穿的兩隻襪子是不同顏色，主要是今天是聯合國制定的世界唐寶寶日，一般人都是兩支一對基因，唐寶寶他們有3支，染色體不同，所以就會產唐寶寶。
盧秀燕說，根據統計，台灣大概1250位的新生寶寶裡面可能就會有一位唐寶寶，所以聯合國每年3月21號定為唐寶寶日，因為他有3支染色體，不是一對，是3支，每年的3月21號就是32加1唐寶寶日。
她希望大家今天穿不同顏色的襪子，表示對唐寶寶的一個關心，對他們的瞭解、對他們的協助，她今天以身作則，穿不同顏色的襪子，呼應聯合國對弱勢朋友的一個關心跟照顧。
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