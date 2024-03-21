影／盧秀燕今天穿兩隻襪子不同顏色 因為是世界唐寶寶日

台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情時，主動說明她今天穿兩隻襪子是不同顏色，因為今天是世界唐寶寶日，希望大家多關心弱勢族群。

盧秀燕表示，今天有一些媒體記者、好朋友注意到她穿的兩隻襪子是不同顏色，主要是今天是聯合國制定的世界唐寶寶日，一般人都是兩支一對基因，唐寶寶他們有3支，染色體不同，所以就會產唐寶寶。

盧秀燕說，根據統計，台灣大概1250位的新生寶寶裡面可能就會有一位唐寶寶，所以聯合國每年3月21號定為唐寶寶日，因為他有3支染色體，不是一對，是3支，每年的3月21號就是32加1唐寶寶日。