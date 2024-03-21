快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

高雄遊覽車「削頭」釀死傷！ 負責人鞠躬道歉 懷疑超時原因是這個

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／縣市長到台中考察「綠色」環保建設 盧秀燕笑稱：大家不要多想

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影
水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影

台中水情燈號是「綠燈」，達水情提醒階段。台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣等人今天到石岡壩關心大台中供水情形，被問到其他縣市長陸續帶隊到台中考察，是否代表盧秀燕的施政成績，全國都看到？盧秀燕表示，不必多想，城交流本來很正常，台中市政府也會去學習，等有空，她也會帶隊到其他城市和國外參訪學習。

記者今天問盧秀燕，她周一去南投女力交流，今天嘉義市長黃敏惠率隊台中考察，台北市長蔣萬安也會到台中交流。是否代表台中市的施政成績，全國都看得到？盧秀燕說，「不是這樣的」，例如到國外參訪或城市間觀摩學習交流，都是城市運作正常部分，只是過去幾年疫情影響，大家沒辦法參訪交流和移動，現在疫情解封，大家恢復進度，包括台北市要來參訪，會再延後，今天是嘉義市長帶隊到台中市拜訪，她要大家不必多想，這是平常每天都做的事，只是疫情沒做，台中市也會出去參訪。

盧秀燕說，黃敏惠對台中市綠色環保建設特別有興趣，今天安排對方一系列綠色行程；但一講到「綠色」，盧秀燕還笑稱「大家不要多想」。

盧秀燕說，今天安排嘉義市政府來訪，一系列綠色建設行程，包括台中捷運綠線，大城市建設不容易，還要考慮環保和綠色，讓城市有綠色景觀，兼具環保和生態，這是台中市城市特色，今天給黃敏惠安排行程包括綠園道、綠色自行車道、捷運綠線，草悟道，讓考察團知道，台中市可以做建設，也能兼顧生態和環保與人文，每個城市來訪，會提供對方需要提供建議，台中市政府也會去學習。

水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影
水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影
水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影
水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影
水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影
水情燈號綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣等人也到場關心。記者游振昇／攝影

盧秀燕

延伸閱讀

綠主委大戰／後盧秀燕時期 綠拚奪回台中 新系出招左右主委選情

棒球／中信銀 挺霸龍成棒隊

棒球／台中台壽霸龍成棒隊報到 辜仲諒和盧秀燕同台力挺

盧秀燕「盼中央調漲電價慎重」明派副市長赴政院提案

相關新聞

綠主委大戰／ 520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

民進黨地方黨部主委預計4月登記、5月26日改選，這是準總統賴清德520上任後第一場黨內戰役，不僅牽動派系版圖，更攸關20...

陳宗彥受性招待監院未彈劾 洪孟楷：11名監委永久封殺

行政院前發言人陳宗彥在任職台南市府時被指接受性招待，替酒店業者關說，不過監察院對其彈劾不成立。國民黨立法院黨團今日舉行記...

綠主委大戰／台南烏雲密布 現任主委上周遭毆打 賴系、正國會暗潮洶湧

台南是準總統賴清德的本命區，但民進黨台南市黨部主委改選烏雲密布，現任主委潘新傳上周遭人持球棒毆打，地方議論紛紛；下屆市長...

蔡總統登太平島？ 蔡明彥：南海兩結構性因素難解

對於做出不建議蔡總統前往太平島的結論，是否經跨部會會議決議？國安局長蔡明彥今天在立法院表示，雖然未經會議議決，但國安角度...

陳宗彥彈劾案未過藍批監院該關門 綠委：不宜個案評論

行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府期間，被指控接受性招待替業者關說，監察院經內部討論，以2比11不通過彈劾案。國民黨立法...

3鄉鎮市長2議員補選 朱立倫：每席都很重要

立委大選後，牽動3鄉鎮市長及2議員要補選，國民黨主席朱立倫表示，因選情不一，有和無黨籍合作，也有非綠團結，國民黨都全力以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。