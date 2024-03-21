影／縣市長到台中考察「綠色」環保建設 盧秀燕笑稱：大家不要多想

台中水情燈號是「綠燈」，達水情提醒階段。台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣等人今天到石岡壩關心大台中供水情形，被問到其他縣市長陸續帶隊到台中考察，是否代表盧秀燕的施政成績，全國都看到？盧秀燕表示，不必多想，城交流本來很正常，台中市政府也會去學習，等有空，她也會帶隊到其他城市和國外參訪學習。

記者今天問盧秀燕，她周一去南投女力交流，今天嘉義市長黃敏惠率隊台中考察，台北市長蔣萬安也會到台中交流。是否代表台中市的施政成績，全國都看得到？盧秀燕說，「不是這樣的」，例如到國外參訪或城市間觀摩學習交流，都是城市運作正常部分，只是過去幾年疫情影響，大家沒辦法參訪交流和移動，現在疫情解封，大家恢復進度，包括台北市要來參訪，會再延後，今天是嘉義市長帶隊到台中市拜訪，她要大家不必多想，這是平常每天都做的事，只是疫情沒做，台中市也會出去參訪。

盧秀燕說，黃敏惠對台中市綠色環保建設特別有興趣，今天安排對方一系列綠色行程；但一講到「綠色」，盧秀燕還笑稱「大家不要多想」。