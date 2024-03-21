影／藍委推不在籍投票 籲政府正視身障者參政權

立委王鴻薇發表與嵐蜂潮合作，針對不在籍投票，在台大校園進行的街訪結果。結果發現，不在籍投票法案獲得學生不少好評，學生也普遍認同對投票率有正面影響，雖然部分學生表示對執行面上仍有疑慮，但整體而言都表示贊成，代表我國對於人民參政權的保障已經深入人心，若還只會惡意的抹紅只會造成反效果，呼籲政府應該認真面對人民訴求，保障百萬同胞權益。

與會的人民民主黨成員賴宗育與周志文表示，我們是重度腦性麻痺障礙者與重度肌肉萎縮障礙者，過去曾親身參選立委，見證台灣選舉制度與行政部門嚴重侵害障礙者參選、參政權利，民進黨提出的三個《身權法》草案版本，以及在第十屆修法未果的行政院《身權法》草案，居然完全沒有提及障礙者參選權之保障，也沒有「不在籍投票」等有利於障礙者參政之條文，台灣障礙者運動要在政治層次突圍，仍然障礙重重。

王鴻薇直言，選舉不但是公民參政權的一部分，也是人權的核心內涵。「不在籍投票」制度的實施，有助於此一權利的落實，根據統計，我國有將近200萬人，無法行使相關公民參政權，這也是為什麼要在這個會期率先提出「不在籍投票」立法提案的原因，要為全國百萬同胞請命。