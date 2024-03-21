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綠主委大戰／雲林「跛腳」又分裂 蘇治芬、劉建國人馬競合 2026埋變數

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2024立委選戰民進黨在雲林縣吞敗，前立委蘇治芬（右）意外落馬，只剩立委劉建國（左）獨撐，呈現「跛腳」狀態，劉、蘇兩陣營傳出各有1人有意角逐黨部主委，有待準總統賴清德（中）整合。本報系資料照片
2024立委選戰民進黨在雲林縣吞敗，前立委蘇治芬（右）意外落馬，只剩立委劉建國（左）獨撐，呈現「跛腳」狀態，劉、蘇兩陣營傳出各有1人有意角逐黨部主委，有待準總統賴清德（中）整合。本報系資料照片

2024立委選戰民進黨在雲林縣吞敗，前立委蘇治芬意外落馬，只剩立委劉建國獨撐，呈現「跛腳」狀態。大選重創後，劉、蘇兩陣營傳出各有1人有意角逐黨部主委，綠營若不迅速整合，2026仍是危機。

民進黨今年大選在雲林落敗後，虎尾和麥寮兩鄉鎮長補選隨即登場，縣黨部負有提名重責，但在敗選陰影下，年輕黨員裹足不前，被黨中央列為「艱困選區」，黨中央採取不提名開放競選，被黨員視為「放牛吃草」，幾經波折才在登記前急轉彎，徵召蘇治芬前秘書林明正參選虎尾鎮長，麥寮鄉則維持開放，顯示出敗選後的綠營困境。

4月鄉鎮長補選，接著5月黨部主委改選，一路延伸到2026舉選，3場選戰環環相扣，牽動蘇治芬與劉建國兩派人馬勢力消長。親蘇的黨部主委林金忠表明不參選連任，他強調，民主選舉政治角力在所難免，但選後團結才有可能贏回雲林。

目前親劉的前縣黨部主委廖丁賜有意回鍋參選，廖丁賜的女兒廖秋萍是西螺鎮長，又是劉建國「好央甲」團隊，擔任主委期間曾帶領綠營守住雲林2席立委，如今綠營在雲林呈現「跛腳」狀態，廖丁賜回鍋重掌兵符，被外界看好，但能否順利整合仍有待考驗。

蘇治芬的秘書陳友彬也有意出馬，親蘇人士說，蘇選後不過問政事，她的秘書是自主性參選。但林明正為黨而戰說得過去，至於陳友彬參選主委則被解讀為綠營裂痕猶在，縣黨部主委大戰，蘇、劉兩方人馬爭戰再起，能否整合成功，將為2026百里侯之爭投入變數。

蘇治芬

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