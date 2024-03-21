綠主委大戰／後盧秀燕時期 綠拚奪回台中 新系出招左右主委選情

2026年台中市長盧秀燕將卸任，綠營對市長、議員磨刀霍霍。民進黨台中市黨部主委李天生連任2屆，英系屬意市黨部評議委員會召集人許木桂參選，正國會目前未推人參選，可能循慣例與英系合作，許當選機會高；如有變數，應是新潮流推出黑馬。台中縣市合併至今，從未出現新系主委，準總統賴清德520上任後是否突破，成為焦點。

2024藍綠台中立委席次被盧秀燕「逆轉」，藍綠立委席次變成6比2。綠營人士說，民進黨在台中近兩次選舉敗在組織，接下來的黨部主委能否用2年時間重整組織、掌握選票，目標是2026台中重返執政。李天生屬正國會，兩屆主委都是同額競選，且與英系合作。李天生無連任，正國會轉而支持英系，應無意外。李天生表示，市黨部主委是苦差事，最難的是要募款，沒有太多人願意犧牲。

不過，主委攸關2026市長與議員提名，派系暗自競合。目前檯面上只有英系許木桂表態，且經立法院前院長蘇嘉全協調，獲英系議員支持，也是當前唯一人選。李天生日前攜許木桂，拜會新系立委蔡其昌。對於新系是否推派人選？李天生說，不清楚，但4月登記，新系若欲推派人選，需在此之前決定。

英系與正國會在地方合作已成慣例，但市黨部主委還是要尊重新系。蔡其昌說，立委選舉不盡如人意，當務之急是傾聽民意、力圖改進，只要有優秀人才出馬，他願意協助。

議員曾朝榮是正國會中部前召集人、縣市合併第一屆市黨部主委，他說，正國會應會支持英系許木桂。傳言他的姪子、前立委莊競程被勸說參選，曾朝榮斬釘截鐵表示「不會」。據了解，莊競程學術背景雄厚，有醫學與勞工行政專長，可望被延攬入閣。

民進黨台中市黨員約2.1萬人，其中，新系占5000多人、綠色友誼連線3000多人、正國會與英系各6000多人，其餘是獨立黨員，各派系另著眼黨代表等選舉，穩定基層實力。