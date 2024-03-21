藍委廖偉翔提健全醫療條例 落實健保1點1元

國民黨立委廖偉翔今在臉書表示，他提出「健全醫療發展特別條例」，保障醫護權益，守護國人健康，從根本改善醫護處境，落實健保點值1點1元。

廖偉翔說，這幾年因為健保點值問題，造成血汗醫護、人力流失嚴重，不僅造成醫療危機，更是國安危機。相信有許多民眾都有經驗，就是當有緊急的就醫需求時，卻在急診待上好幾天，不僅病人痛苦、家屬辛苦、醫護人員更是覺得命苦，原因竟然是雖有病床，但是醫護人員不足，所以病患只能擠在急診室，有開刀或是住院需求的都排不上病床。

廖偉翔指出，因為健保總額制度所帶來的浮動點值過低問題，造成醫護界長期的不滿，尤其當做得越多領的卻越少，辛勞與疲憊下為誰而戰、為何而戰的疑問，不斷動搖醫護人員的信心，如果連最基本的經濟安全都無法保障，誰願意投入、誰還願意繼續賣命？

廖偉翔指出，他深信「醫療價值即醫療品質，等於醫療點值」，然而因醫療體系從業人員、民眾、政府的不同價值觀，讓這三個等號成為真實世界中的落差，等式變成不等式。為了解決健保總額和點值問題，他提出「健全醫療發展特別條例」， 希望透過制度設計，讓醫療體系重回良性競爭，並且保障點值0.95元，並向1點1元邁進。

廖偉翔說明，制度設計理念是，在不動健保總額的前提之下，另外用特別條例以及特別預算的方式，採用外加的概念去保障健保點值至少0.95元。因為在疫情前3年平均點值約是0.92元，而0.92元在醫療體系中的醫療收入盈餘約近5%，所以如果保障0.95元，大約盈餘可以落在10%左右，這樣醫療院所才有能力用更高的薪資去留才留人，也才能讓醫護人員的經濟安全獲得保障。

廖偉翔也認為應保障護理師，地區級以上醫院執行急性病床及特殊病床照護之護理人員。他要求中央衛生主管機關應於特別預算通過後隔月1日起，每月發給1萬元之津貼。

廖偉翔表示，應成立「100億元New Drug Fund」，為加速引進新藥，讓醫師可以在病人最佳利益的考量下而勇於用藥，研擬撥補100億元成立新藥發展基金，並且不動用總額，讓台灣可以接軌國際上醫療臨床的各項指引（guideline）。

廖偉翔也鼓勵良性競爭，表示為了要達到1點1元的目標，將規範總額執行成果評核優等及特優之部門，該年度點值另補至0.97元及1元。也就是優等生補點值到0.97元、特優生補到1點1元，相信這樣醫療體系可以有一良性競爭的方向，整體結果一定是讓醫療服務品質更上一層樓，最終受惠的還是老百姓。

廖偉翔強調，醫護人員用生命、用熱誠，守護國人的生命與健康，但醫療體系崩壞在即，需要大家同心協力一起努力。最後，他期待朝野不分黨派可以一起支持這項法案，不要像英國、韓國一樣，迫使醫護人員走上街頭，因為每個人都有醫療需求，不解決健保點值問題，最後遭殃的還是病人。