王鴻薇力推不在籍投票 保障身障者參政權

國民黨立委王鴻薇與人民民主黨召集人賴宗育與周志文今舉行記者會，提到國民黨不分區立委提名人吳亮儀於台大校園街訪，發現不在籍投票法案獲學生不少好評，也認同對投票率有正面影響，雖有部分對執行面有疑慮，整體而言贊成。王鴻薇說，代表我國對於人民參政權的保障已經深入人心，也告訴民進黨，惡意抹紅只會造成反效果，應該認真面對人民訴求，保障百萬同胞權益。

周志文說，他們是重度腦性麻痺障礙者與重度肌肉萎縮障礙者，過去曾親身參選立委，見證台灣選舉制度與行政部門嚴重侵害障礙者參選、參政權利，民進黨提出的3個「身權法」草案版本，以及在第10屆修法未果的行政院「身權法」草案，完全沒有提及障礙者參選權的保障，也沒有不在籍投票等有利於障礙者參政的條文，台灣障礙者運動要在政治層次突圍，仍然障礙重重。

王鴻薇直言，選舉不但是公民參政權的一部分，也是人權的核心內涵。不在籍投票制度的實施，有助於此一權利的落實。根據統計，我國有將近200萬人，無法行使相關公民參政權，這也是要為什麼在這個會期率先提出「不在籍投票」立法提案，要為全國百萬同胞請命。

吳亮儀表示，不在籍投票是為了保障人民的投票權，各國提供移轉投票、通訊投票、電子投票、投票卡投票等各種方式，讓民眾進行不在籍投票，全世界有100多個國家都行之有年，這並不是新的議題，很多同學清楚內容，政府應該多聽不同意見聲音，不要因為成見，而繼續影響數百萬國人參政權，相當令人遺憾。

賴宗育也說，因為自己腦性麻痺患者，過去自己參選的政見發表也無法獲得合理時間，政府每四年一次提交身心障礙者權利公約（CRPD）國家報告，進行國際審查。2022年的審查結果，明確指出台灣對障礙者參與政策法律制定的機制不充分、公部門投票制度對障礙者不利，顯見「合理調整」精神並未進入政治層面，政府提出「國家人權行動計畫」中，列入「保障少數族群、處境不利群體之參政權，減少其參與公共事務之障礙」，目前結果實在不敢期待。

王鴻薇說，目前「不在籍投票」並沒有國民黨公版，是不同委員個別提出，民眾黨預計也會提出相關法案，不論範圍、投票方式，都應該先送進委員會，並充分讓各界討論。但民進黨光是提案就緊張，鋪天蓋地發動惡意攻擊，連保障參政權是違憲這種邏輯都說得出口，簡直不可理喻，涉及憲法保障公民權的議題，絕不容許這種低劣的政治操作。