綠主委大戰／ 520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

民進黨地方黨部主委預計4月登記、5月26日改選，這是準總統賴清德520上任後第一場黨內戰役，不僅牽動派系版圖，更攸關2026百里侯布局。民進黨「賴上英下」後，縣市黨部主委將是地方最接近層峰的管道，各地戰火頻傳，占據最多席次的泛英系黨部主委恐成箭靶；英系能否再起，關鍵在於高雄市長陳其邁是否扛下派系掌門人要角，5月主委一戰見分曉。

泛英系主委遍布台北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、金門縣、花蓮縣、台東縣等7席；排名第二的正國會則有台中市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、澎湖縣等5席，實力不容小覷；新潮流系與賴清德關係密切，是否「全面接班」，動向受關注。

綠營派系人士說，蔡英文總統時代過去後，英系產生質變，北部向來由英系大老黃承國布局主委選舉，但因排黑條款與賴清德不睦，加上新北英系大將羅致政落選立委，兩名英系核心人物都退居幕後，影響英系實力。

該人士指出，反觀中南部英系深具影響力，嘉義縣立委蔡易餘，前立委陳明文兒子陳冠廷也接棒，還有屏東出身的不分區立委莊瑞雄，英系不僅參與主委選舉，甚至運作雲林麥寮鎮長補選，但英系維持榮光的關鍵人物還是「南霸天」陳其邁，邁系接班人尚未明朗，新主委將牽動下任高雄市長布局。

英系人士說，新北情勢較複雜，但主要派系都有來跟英系談主委改選合作，包括中央的中常委席次，新系和蘇系在新北雖結盟，但新北以外區域蘇系較弱勢，當然會希望跟英系合縱連橫，例如上次中常委選舉，英系就有支援蘇系，「英蘇結盟」仍是合理趨勢。

綠營人士說，正國會派系現任領袖、總統府秘書長林佳龍尚未出手，以往相對「被動」的正國會，預計要等到4月初、清明連假過後才會比較明確，「正國會將走自己的路，能拿下主委的區域，正國會都不會缺席。」

據了解，新潮流可望藉由主委改選布局2026百里侯選戰，賴清德台南本命區是觀察指標，被視為賴清德大弟子的立委林俊憲劍指下屆台南市長，同是賴系立委郭國文也傳出將挑戰台南市黨部主委。郭國文說，他未接觸主委改選，各縣市情況不太一樣，地方還是著重在當地政治生態，不能完全從派系角度出發。林俊憲說，綠營黨部主委人選會尊重市長黃偉哲意見，「讓市長推薦」。

民進黨新系立委吳思瑤說，賴清德身為黨主席，處理黨務一定要中立，把選舉辦好是分內工作，還要鼓勵黨員投票，若投票率高，代表基層對於黨部改組相當關心、有熱情，賴也樂見各地方黨部能有年輕世代參與，彰顯基層黨員對於黨務革新的熱情投入。