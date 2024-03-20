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賴清德接見史瓦帝尼總理 戴羅素：對台支持不會動搖

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統賴清德今天接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷訪團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷訪團，賴清德感謝史瓦帝尼作為台灣在國際社會的堅實盟友，以具體行動展現對台史邦誼的支持。戴羅素總理則強調，在520賴清德就職新任總統後，史瓦帝尼對台灣的支持不會動搖。

賴清德致詞時首先代表中華民國台灣政府與人民，誠摯歡迎戴羅素首度以總理身分率團訪台。戴羅素總理去年11月籌組新內閣政府後不到4個月，就率團訪台，彰顯台史兩國邦誼堅實穩固。

賴清德表示，今年1月他得到台灣人民的支持，當選中華民國台灣第16任總統，未來上任後，將延續蔡英文總統務實、踏實與穩健的外交政策，在兩國堅定友好關係上，積極提升雙邊關係，鞏固台史邦誼，攜手合作面對未來各項挑戰，為兩國人民福祉繼續打拚。

賴清德指出，台史兩國都是愛好和平的國家。對於中國試圖破壞台海和平穩定，施壓台灣外交空間、單方面改變台海現狀，史國始終堅定不移，給予台灣強力支持，他及全體台灣人民都衷心感謝。

賴清德提及，恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）將率團參加他於5月20日的總統就職典禮，請戴羅素總理代向史王轉達竭誠歡迎之意，希望屆時與史王就深化台史雙邊合作關係、經貿產業交流等合作議題，持續交換意見。

戴羅素表示，他要恭賀台灣在今年1月13日成功舉行總統大選，賴清德在這場激烈的選戰中獲得勝利。他認為，這反映出台灣人民對賴清德的執政能力有信心。而台灣民進黨將連續第3次執政，在台灣政治史上占有一席之地。

戴羅素表示說，恩史瓦帝三世國王相當期待今年5月20日，合乎憲政秩序權力交接的重要時刻。他強調，在賴清德就職後，史瓦帝尼對台灣的支持不會動搖。此行訪台就是為了要重申史瓦帝尼與台灣的外交承諾；兩國外交承諾具獨特性，應為後代留存。台史邦誼植基於互相理解、穩定與繁榮之上，他們對未來相當樂觀。

史瓦帝尼 賴清德

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