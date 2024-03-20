快訊

抓到了！港媒體人「姜牧師」遇刺 嫌犯環台逃半圈花蓮落網

汪小菲跳腳反控遭家暴！喊大S「出現幻覺攻擊我」 曝她婚內和具俊曄聯絡證據

關渡指揮部傳「槍管膛炸」意外？國造新款手槍槍管爆裂 陸軍調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃復興4月整併勢在必行？ 藍中常委：不是朱立倫說了算

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新任中常委孫健萍在中常會後接受媒體訪問。記者鄭媁／攝影
國民黨新任中常委孫健萍在中常會後接受媒體訪問。記者鄭媁／攝影

國民黨主席朱立倫推動組改方案，要整併黃復興黨部與新設數位青年部，規畫4月正式上路。國民黨新任中常委孫健萍以違反黨章為由，提案主張組改案無效，要求按程序送臨時中全會。國民黨文傳會主委李彥秀表示，朱立倫會中已做說明，黨的改革勢在必行，仍會按規畫在4月1日上路。

李彥秀今天下午在中常會後受訪表示，朱立倫在會中說明非常清楚，3月6日中常會的討論，調整方向大致上已經確認討論通過。透過中常會討論組改並非第一次，過去在前主席馬英九還有其他幾位黨主席都有討論過，也是透過同樣方式確認。

李彥秀說，對於組織的改革，黨內或多或少都有不同的意見跟想法，但是為了黨的凝聚團結，無論內造畫、輕量化、扁平化，黨中央都一定會適時做更多的溝通。

李彥秀表示，經過內部討論，組改大方向都是以4月1日為最後的時間點，那包括數位黨部籌備召集人葛如鈞、退伍軍人工作委員會等，都在積極的去做內部的溝通。

對於組改仍在4月1日上路，孫健萍會後受訪表示，這是先斬後奏，他無法接受，朱立倫必須要召開臨時中全會補正，如果說臨時全體中央委員會議決，要讓黃復興走入歷史，那他可以接受；但不能接受主席乾綱獨斷。

孫健萍說，依照黨章規定及過去組改的程序，都不是一個看守的中常會就能推翻的。他昨天有正式向中常會提案，主席也有初步答覆，但是黨中央對黨章的解釋和他不同，他仍建議立即召開全全體中央委員會的臨時會議，來踐行法律的正當程序。

孫健萍說，他和提案連署人邱素蘭分別隸屬高雄市及台南市黨部，兩人都不是黃復興黨部，但是國民黨的改造必須要依循總理孫中山天下為公的信念，遵守民主原則來進行。他支持改革，但是沒有程序正義的改革，將是國民黨黨史上最灰暗的一天。

至於是否會擔心得罪朱立倫，孫健萍說，他是對事不對人，對於主席的辛苦，大家相當欽佩，但身為中常委必須捍衛黨的制度，這是基本該做的。按照黨章規定，當對黨章的解釋有疑慮，應立即召開全國黨代表大會來解釋，「所以黨章不是朱主席說了算，也不是我說了算，是全代會說了算。」

孫健萍說，他矢志秉持總理的信念，健全國民黨的全國黨代表大會、中央委員會以及中常會的職能，這些年黨的組織職能不斷弱化，這絕非民主之幸。他先以書面呼籲中央，若一周都沒有答覆，不排除將發動連署要求召開臨時中全會。

國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後受訪轉述。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後受訪轉述。記者鄭媁／攝影

中常會 國民黨 朱立倫 李彥秀 黃復興黨部

延伸閱讀

影／電價將調漲 朱立倫：錯誤政策比貪汙更可怕

電價漲定了！民進黨堅持反核 朱立倫：錯誤政策比貪汙更可怕

批綠全面追殺國民黨 朱立倫：這就是所謂的朝野和解？

影／2026年新北市長人選 朱立倫：先把市政做好

相關新聞

稱北京也不想看台灣零邦交 李大維曝「蔡想想」真相

海基會董事長李大維曾任外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長等職，他在近日接受媒體專訪時，分享過去從事外交工作，和與總統蔡...

「他不是一張白紙」 李大維：賴清德會審慎處理兩岸

準正副總統賴清德、蕭美琴將於兩個月後就職，新政府的兩岸政策路線飽受關注，海基會董事長李大維在接受媒體專訪時坦言，賴的就職...

立委指陳建仁變「戰狼」 中研院長：他是溫文儒雅的學者

中研院院長廖俊智今赴立院教委會備詢。立委葉元之質詢時幽默表示，行政院長陳建仁最近「有點變了」，被國民黨立委形容變成「戰狼...

金廈海域不平靜 李大維：人道主義優先、避衝突 「最後才促對話」

金廈海域先後發生大陸快艇翻覆、大陸漁船沉沒、台灣釣客迷航被大陸海警救起等事件。海基會董事長李大維表示，類似案件應以人道主...

賴清德接見史瓦帝尼總理 戴羅素：對台支持不會動搖

副總統賴清德今天接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷訪團，賴清德感謝史瓦帝尼作為台灣在國際社...

視線愈發模糊...高金素梅眼睛動刀 臉書曬術後照4字曝現況

立委高金素梅今日在臉書透露，最近視線越來越模糊，因此在上午質詢完畢後趕去開刀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。