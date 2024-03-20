黃復興4月整併勢在必行？ 藍中常委：不是朱立倫說了算

國民黨主席朱立倫推動組改方案，要整併黃復興黨部與新設數位青年部，規畫4月正式上路。國民黨新任中常委孫健萍以違反黨章為由，提案主張組改案無效，要求按程序送臨時中全會。國民黨文傳會主委李彥秀表示，朱立倫會中已做說明，黨的改革勢在必行，仍會按規畫在4月1日上路。

李彥秀今天下午在中常會後受訪表示，朱立倫在會中說明非常清楚，3月6日中常會的討論，調整方向大致上已經確認討論通過。透過中常會討論組改並非第一次，過去在前主席馬英九還有其他幾位黨主席都有討論過，也是透過同樣方式確認。

李彥秀說，對於組織的改革，黨內或多或少都有不同的意見跟想法，但是為了黨的凝聚團結，無論內造畫、輕量化、扁平化，黨中央都一定會適時做更多的溝通。

李彥秀表示，經過內部討論，組改大方向都是以4月1日為最後的時間點，那包括數位黨部籌備召集人葛如鈞、退伍軍人工作委員會等，都在積極的去做內部的溝通。

對於組改仍在4月1日上路，孫健萍會後受訪表示，這是先斬後奏，他無法接受，朱立倫必須要召開臨時中全會補正，如果說臨時全體中央委員會議決，要讓黃復興走入歷史，那他可以接受；但不能接受主席乾綱獨斷。

孫健萍說，依照黨章規定及過去組改的程序，都不是一個看守的中常會就能推翻的。他昨天有正式向中常會提案，主席也有初步答覆，但是黨中央對黨章的解釋和他不同，他仍建議立即召開全全體中央委員會的臨時會議，來踐行法律的正當程序。

孫健萍說，他和提案連署人邱素蘭分別隸屬高雄市及台南市黨部，兩人都不是黃復興黨部，但是國民黨的改造必須要依循總理孫中山天下為公的信念，遵守民主原則來進行。他支持改革，但是沒有程序正義的改革，將是國民黨黨史上最灰暗的一天。

至於是否會擔心得罪朱立倫，孫健萍說，他是對事不對人，對於主席的辛苦，大家相當欽佩，但身為中常委必須捍衛黨的制度，這是基本該做的。按照黨章規定，當對黨章的解釋有疑慮，應立即召開全國黨代表大會來解釋，「所以黨章不是朱主席說了算，也不是我說了算，是全代會說了算。」