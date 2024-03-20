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立委指陳建仁變「戰狼」 中研院長:他是溫文儒雅的學者

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立委葉元之質詢時幽默表示，行政院長陳建仁最近「有點變了」，被國民黨立委形容變成「戰狼」、非常地兇。本報資料照片
立委葉元之質詢時幽默表示，行政院長陳建仁最近「有點變了」，被國民黨立委形容變成「戰狼」、非常地兇。本報資料照片

中研院院長廖俊智今赴立院教委會備詢。立委葉元之質詢時幽默表示，行政院長陳建仁最近「有點變了」，被國民黨立委形容變成「戰狼」、非常地兇，詢問陳任職中研院時也是這麼兇嗎？廖俊智回應：「院長是一個非常溫文儒雅的學者」。葉元之反問：「那就是有針對性。」全場大笑。

葉元之再詢問，陳建仁曾表示難以忘記熱愛的學術研究，外界認為說他卸任之後回中研院的機會很高，如果陳建仁回去，「你會有壓力嗎？」廖俊智表示，中研院「沒有上下之分，大家一律平等」，在學術自由下互相討論、互相切磋。

葉元之強調，感覺陳建仁最近「有點變了」，希望回到中研院不能享受特權，必須交出研究。廖俊智表示，陳院長一直是「非常傑出的研究人員」。

廖俊智 葉元之

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