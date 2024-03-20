林右昌本周訪侯友宜談社子島開發 避免交通淪內科第二

針對社子島開發案，內政部長林祐昌日前表示已經跟台北市長蔣萬安見面，提出輕軌、綠色蘆社大橋兩大交通解方，主張優先解決社子島交通問題，因牽涉到新北市周邊地區發展，林右昌預計本周也會與新北市長侯友宜會談。林右昌表示，社子島開發交通問題很重要，交通建設牽涉到台北市跟新北市，必須要提早考慮、溝通，否則容易讓社子島淪為第二個內科。

社子島開發案備受關注，林右昌日前已經跟蔣萬安見面，討論社子島發展議題，並達成應該優先處理交通問題，且有足夠公共設施配套等共識，林右昌本周將與侯友宜見面，討論新北市周邊地區、蘆南蘆北未來的整體發展、交通建設配套等。

林右昌今天表示，大台北地區是一個大都會，建設都有關聯性，社子島開發涉及新北市周邊地區發展，特別是交通建設必須提早考慮，交通建設是社子島開發必須要解決的問題，否則容易讓社子島淪為第二個內科。

林右昌表示，內政部站在大台北區域發展高度，跟兩位市長交換意見，並提出看法跟建議，希望雙北能事先整合、多合作，讓民眾居住品質能夠提升。