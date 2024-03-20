黃復興主委辦公室牌子拆了 藍常委今提違反黨章無效

國民黨黃復興組改案爭議持續延燒，新任中常委孫健萍將在今天中常會提案，主張3月6日召開的第21屆第1任最後一次中常會通過的組織改造案違反黨章，應屬無效；黨中央為展示改革決心，上周五（3月15日）就已將中央黃復興黨部辦公室銜牌，正式改掛「組發會退伍軍人部」，黃復興主委辦公室的銜牌則暫被移除。

中常會3月6日通過的「中央委員會組織規程」修正草案，中央黨部調整為七大部門，包括政策委員會、組織發展委員會、文化傳播委員會、行政服務委員會、數位黨部、革命實踐研究院、考核紀律委員會等，另設國際事務部、大陸事務部。同時，精簡各單位二級部及調整業務執掌。

原「行政管理委員會」更名為「行政服務委員會」，同時，組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人的組織運作。

黃復興組改案引發內部反彈，黨中央來在各縣市進行說明溝通，敏感時刻，黃復興黨部主委季連麟3月14日在台北玉喜飯店舉行「黃埔建軍百年 百團迎春聯誼」，季連麟的大動作引發內部揣測，有人視為未來黨中央成立退伍軍人服務工作委員會的起手式，也有解讀是在向黨中央展現實力。

這場百團的聚會公開宣稱是國民黨黃復興黨部主辦，但據了解，黨中央事先並不知情，黨中央定位是季個人邀集的聚會，與黨無關。

就在餐會後，傳出原定4月1日正式全面上路的黃復興黨改案要「暫緩」，黨中央得知緊急出面滅火，強調相關的改革案不但沒有暫緩，而且是在「執行中」。

百團聚後的隔一天，季麟連在黨中央召開黃復興委員會議，親自頒發感謝狀給義務幹部。但就在開會當下，中央黨部全面為組改案正式換牌。黃復興黨部辦公室銜牌改掛「組織發展委員會退伍軍人部」，黃復興主委辦公室的銜牌暫被移除。黃復興主委辦公室銜牌被拆當下，據了解，季麟連人就在辦公室內。

除了黃復興，組發會選動部與組營部合併成「組織部」，「行政管理委員會」更名為「行政服務委員會」，新的銜牌也同時掛上。

依國民黨章規定，中央委員會組織規程由中央委員會全體會議定之，換言之，中常會通過的組織規程修正草案，要送中央委員會議通過後才算正式定案施行，黨中央為展示黨改決心，掛牌先行，中央委員會議目前預訂5月的第3個星期周末舉行。

不滿黨中央「突襲式組改」的新任常委孫健萍開第1槍，在獲得台南中常委邱素蘭連署後，將在今天下午中常會提案，主張3月6日中常會通過的組織改造案違反黨章，無效；應立即召開中央委員全體會議，重新踐行法律正當程序。

孫健萍提案說明指出，第21屆第2任中常會訂於3月9日進行投票，並將於3月13日就職；3月6日召開的第一任中常會，屬於「看守」性質，不得議決組織改造及重大人事案，此乃現代民主憲政的基本原則。況，依據黨章第20條第6項規定，組織改造須經中央委員會全體會議定之。因此，3月6第1任中常會的最後一次會議組改決議不符黨章規定，應屬無效。