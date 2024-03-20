快訊

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

想銷毀SSD硬碟…「暴力鑽洞」1圖曝光網全笑翻：潑咖啡還比較有用

遭點名為「小三」害凱特住院！威廉王子緋聞對象說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃復興主委辦公室牌子拆了 藍常委今提違反黨章無效

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
國民黨中央黨部黃復興主委辦公室的銜牌，已暫被移除。圖／記者王寓中攝
國民黨中央黨部黃復興主委辦公室的銜牌，已暫被移除。圖／記者王寓中攝

國民黨黃復興組改案爭議持續延燒，新任中常委孫健萍將在今天中常會提案，主張3月6日召開的第21屆第1任最後一次中常會通過的組織改造案違反黨章，應屬無效；黨中央為展示改革決心，上周五（3月15日）就已將中央黃復興黨部辦公室銜牌，正式改掛「組發會退伍軍人部」，黃復興主委辦公室的銜牌則暫被移除。

中常會3月6日通過的「中央委員會組織規程」修正草案，中央黨部調整為七大部門，包括政策委員會、組織發展委員會、文化傳播委員會、行政服務委員會、數位黨部、革命實踐研究院、考核紀律委員會等，另設國際事務部、大陸事務部。同時，精簡各單位二級部及調整業務執掌。

原「行政管理委員會」更名為「行政服務委員會」，同時，組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人的組織運作。

黃復興組改案引發內部反彈，黨中央來在各縣市進行說明溝通，敏感時刻，黃復興黨部主委季連麟3月14日在台北玉喜飯店舉行「黃埔建軍百年 百團迎春聯誼」，季連麟的大動作引發內部揣測，有人視為未來黨中央成立退伍軍人服務工作委員會的起手式，也有解讀是在向黨中央展現實力。

這場百團的聚會公開宣稱是國民黨黃復興黨部主辦，但據了解，黨中央事先並不知情，黨中央定位是季個人邀集的聚會，與黨無關。

就在餐會後，傳出原定4月1日正式全面上路的黃復興黨改案要「暫緩」，黨中央得知緊急出面滅火，強調相關的改革案不但沒有暫緩，而且是在「執行中」。

百團聚後的隔一天，季麟連在黨中央召開黃復興委員會議，親自頒發感謝狀給義務幹部。但就在開會當下，中央黨部全面為組改案正式換牌。黃復興黨部辦公室銜牌改掛「組織發展委員會退伍軍人部」，黃復興主委辦公室的銜牌暫被移除。黃復興主委辦公室銜牌被拆當下，據了解，季麟連人就在辦公室內。

除了黃復興，組發會選動部與組營部合併成「組織部」，「行政管理委員會」更名為「行政服務委員會」，新的銜牌也同時掛上。

依國民黨章規定，中央委員會組織規程由中央委員會全體會議定之，換言之，中常會通過的組織規程修正草案，要送中央委員會議通過後才算正式定案施行，黨中央為展示黨改決心，掛牌先行，中央委員會議目前預訂5月的第3個星期周末舉行。

不滿黨中央「突襲式組改」的新任常委孫健萍開第1槍，在獲得台南中常委邱素蘭連署後，將在今天下午中常會提案，主張3月6日中常會通過的組織改造案違反黨章，無效；應立即召開中央委員全體會議，重新踐行法律正當程序。

孫健萍提案說明指出，第21屆第2任中常會訂於3月9日進行投票，並將於3月13日就職；3月6日召開的第一任中常會，屬於「看守」性質，不得議決組織改造及重大人事案，此乃現代民主憲政的基本原則。況，依據黨章第20條第6項規定，組織改造須經中央委員會全體會議定之。因此，3月6第1任中常會的最後一次會議組改決議不符黨章規定，應屬無效。

常委提案要求，各項組織改造、降編、整併措施全數暫緩，所有正當法律程序完成後方得續行。黨主席應在一周内，向中常會提交改造委員名單、改造委員會進程及中央委員會議、全國黨代表大會日程，以利中常會審議。

國民黨中央黨組發會下的選動部與組營部，合併更名為「組織部」。圖／記者王寓中攝
國民黨中央黨組發會下的選動部與組營部，合併更名為「組織部」。圖／記者王寓中攝
國民黨中央黨部的黃復興黨部辦公室銜牌，已經改掛「組織發展委員會會 退伍軍人部」。圖／記者王寓中攝
國民黨中央黨部的黃復興黨部辦公室銜牌，已經改掛「組織發展委員會會 退伍軍人部」。圖／記者王寓中攝
國民黨中央黨部的「行政管理委員會」，正式更名為「行政服務委員會」。圖／記者王寓中攝
國民黨中央黨部的「行政管理委員會」，正式更名為「行政服務委員會」。圖／記者王寓中攝

中常會 退伍軍人 黃復興黨部

延伸閱讀

遭嗆整併黃復興無效 朱立倫：最希望國民黨亂的是民進黨

【專家之眼】他們始「忠」如一：被污名化的黃復興

軍系百團聯誼氣氛火爆 深藍嗆朱立倫漢奸、消滅黃復興

黃復興月開銷2500萬！蔡正元2原因挺改革 曝國民黨：窮到每天跑3點半

相關新聞

納骨塔變「智虹池」 監院未糾正林智堅僅要竹市府改善

監察委員王幼玲、田秋堇今天表示，新竹市永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，全館不需空調，完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕...

總統就職紀念幣72000元飆史上最高價 全面採預購方式

第16任正副總統5月20日即將就職，中央銀行今天發布總統副總統就職紀念幣，金幣售價飆高至7萬2千元，創史上新高價，比第1...

立法院成立數位身分證調閱小組 林右昌：已降低賠償

數位身分證因資安疑慮喊卡，遭國民黨立委質疑政策浪費公帑14億元，立法院內政委員會日前通過成立調閱專案小組提案，追究相關失...

新北社工人力短缺加薪留人？侯友宜：薪資共同承擔

虐童案凸顯社工人力荒，新北市長侯友宜今上午主持市政會議，受訪提到新北也有社工短缺的問題，社工角色很重要，應思考如何激勵社...

【即時短評】老農要的是尊嚴 不是廉價的政策買票

行政院在總統大選前宣布老農津貼依消費者物價指數調整，今年1月起增至每人每月8110元，約有54萬名老農受惠。而大選才結束...

內政部指社宅依收入收租「錯置補貼」 張善政：看不懂

內政部制定「社會住宅租金分級收費原則」草案，以「身分別」作為租金收費標準，內政部還稱草案多次與地方政府會商修正，北市與桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。