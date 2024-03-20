蕭美琴訪歐惹抗議 吳釗燮：中國不抗議好像就不太正常

副總統當選人蕭美琴低調訪問美國，並在結束相關行程後前往歐洲訪問，捷克參議院議長韋德齊昨在社群媒體平台上發文，指他在捷克智庫「解析中國」所舉辦的研討會上，與蕭美琴會面，意外揭露蕭美琴行蹤，引發中國大陸的抗議。外交部長吳釗燮說，中國不抗議好像就有點不太正常。

吳釗燮今至外交國防委員會報告業務概況，並備質詢。對於對岸抗議蕭美琴訪問歐洲，吳釗燮說，中國這種抗議是無效的，蕭美琴是受到歐洲一些智庫的邀請去歐洲演講，順便去探望一些歐洲友人。

吳釗燮說，中國向來是不管是什麼樣的事情都要抗議，不管是他到歐洲去，或者是歐洲的朋友訪台，或是蕭美琴到歐洲去，中方都會抗議；很多人都會覺得說，中國在各式各樣的議題上都不斷抗議之下，好像中國不抗議，就有點不太正常。

吳釗燮表示，甚至是有一些美國的朋友不斷跟他說，中國生氣了，就好像我方做對了；他指出，蕭美琴在就任之前，還是有一定的自由度，若有好朋友要邀請蕭美琴去訪問，外交部也會來做好安排。