監委報告 陳宗彥疑8次接受性招待

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊昨天公布調查報告表示，行政院前發言人陳宗彥在二○一三年間，協助酒店業者關切申請案，監察院已要求台南市政府檢討改進；另外，陳宗彥疑似八次接受酒店業者性招待部分，移由台南地檢署併案調查。

陳宗彥疑似關說、接受性招待案，是在去年二月被當時民眾黨立委陳琬惠揭露。陳琬惠更指出，陳宗彥的通訊軟體對話紀錄，竟向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，行為離譜；陳宗彥隨即請辭，監院也立案調查。王美玉等人經查，認定陳宗彥違失情節重大，在二月廿日提案彈劾，但投票結果為二票成立、十一票不成立，決定彈劾不成立；監院昨天通過調查報告。

查案監委表示，陳宗彥二○一二年間擔任台南市政府新聞處長、二○一三年二月起擔任民政局長期間，曾協助酒店業者向台南市政府所屬相關機關關切「視聽歌唱場所變更使用工程」申請案。另根據台南地檢署偵辦酒店業者妨害風化案件的監聽譯文、通訊軟體畫面截圖等卷證資料，顯示陳宗彥疑似在二○一二年、二○一三年間，共計八次接受酒店業者性招待。

查案監委指出，陳宗彥在監察院詢問時，坦承截圖通訊軟體圖貼是他本人，但否認他就是對話中的「陳董」，經查監聽譯文及微信聊天室二○一三年十二月十二日翻拍畫面，「陳董」是任職市政府且協助縮短流程時間者，顯然是指當時擔任台南市民政局長的陳宗彥，因此陳宗彥辯稱「陳董不是我」，尚難採信。

監委也說，陳宗彥所詢的「小芸」，也在酒店會計記載的筆記本中出現三次，顯示「小芸」當時確在酒店工作。

查案監委表示，監察院為取得與陳宗彥相關的直接證據，函請台南地檢署提供監聽譯文，但南檢函復因已重啟偵查而無法提供，因此會將調查所得移請台南地檢署併案調查，以釐清案情。

查案監委表示，陳宗彥在監察院詢問時，坦承有請辦公室秘書詢問案件進度並告知業者，但絕對沒施壓；監委檢視後，雖表示施壓情事難以認定，但陳宗彥向其他機關查詢與其職掌無關的事項，被詢機關竟將內部會辦進度告知，陳宗彥再洩漏給請託業者，台南市政府應檢討改進。

查陳涉貪 檢：尚未結案

【記者邵心杰、張睿廷／連線報導】前立委陳琬惠去年二月爆料康樂隊業者涉行賄行政院前發言人陳宗彥，檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案，卻不了了之；台南地檢署當時澄清，因查無具體不法事證後簽結，是否有另涉未查明貪瀆情形，另分他案調查。檢方昨指出，全案仍在調查中，尚未結案。

對於陳宗彥疑似使用Wechat（微信）聊天室處理相關事務，國民黨立委謝龍介指出，民進黨整天高喊別被大陸軟體滲透，陳宗彥卻私下使用我國難以監聽、追查的微信，合理懷疑是在做不法勾當。