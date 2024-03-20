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楊金龍：有默默做金融兵推

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
央行總裁楊金龍昨天在立法院表示，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈等情況都有金融兵推演練過，也有因應配套措施。 圖／聯合報系資料照片
央行總裁楊金龍昨天在立法院表示，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈等情況都有金融兵推演練過，也有因應配套措施。 圖／聯合報系資料照片

立委憂心我國金融韌性。中央銀行總裁楊金龍昨在立法院表示，央行、金管會、財政部都有做過「金融兵推」，在美國眾議院前議長裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈期間皆演練過，但不會嚷嚷說「準備好了」，而是默默地做，有因應配套措施，請國人放心。

立法院昨天繼續行政院長陳建仁施政總質詢。國民黨立委王鴻薇質詢，外媒評論台灣從全球最危險地方變得更危險，關於備戰似乎只關注國防、全民動員、買武器，很少人討論金融韌性問題。

王鴻薇舉例，台北股市創新高，也埋藏台灣金融韌性是否足夠問題，因為外資占比高達四成、超過八千億美元，金額比台灣外匯存底約五千六百億美元還高，若兩岸最壞情況發生時，外資大舉撤出，是否有金融因應準備？

楊金龍表示，相關情況皆有做金融兵推，裴洛西訪台、陸試射飛彈期間皆演練，只是不會嚷嚷，也有其他狀況發生時的應對辦法，有在默默準備。

立法院 裴洛西 飛彈

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